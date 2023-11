"El próximo despedido y encarcelado sos vos". El mensaje de opositores a sandinistas

Barberena señaló que el mensaje es directo para aquellos que no tienen sus manos manchadas de sangre y que tampoco están envueltos en escándalos de corrupción o represión

“Militante sandinista, el próximo despedido y apresado podes ser vos”, es el mensaje que lanzaron en redes sociales opositores nicaragüenses dirigido a los trabajadores del estado para que renuncien y no se conviertan en cómplices de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la campaña, los activistas políticos señalan que Ortega-Murillo no dudaron en purgar a la ex magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz Ramos y a gran parte de los jueces que condenaron a reos políticos “¿Que no te podrán hacer a vos Militante Sandinista?”, refieren.

En el proceso de descomposición de las estructuras de la dictadura sandinista, Juan Diego Barberana dijo a 100%Noticias que la campaña busca generar la suficiente conciencia en los empleados, funcionarios públicos y militantes sandinistas que con Daniel Ortega no tienen esperanza.

“Con Ortega, ellos no tienen futuro, ni oportunidades para manifestar su inconformidad”, expresó Barberena.

Según el activista, los trabajadores son actores importantes para un cambio en la política nicaragüense.

“Los trabajadores pueden ser parte parte del cambio político democrático y demostrar que quieren un cambio, ahora la represión va contra los funcionarios, contra su propia base, por eso queremos crear conciencia, conexión que necesitamos ese cambio político para todos y queremos que sean partes”.

Barberena señaló que el mensaje es directo para aquellos que no tienen sus manos manchadas de sangre y que tampoco están envueltos en escándalos de corrupción o represión.

“La oposición democrática no tiene como fin perseguirlo como parte de un régimen político donde la responsabilidad está limitada. Es una campaña a los funcionarios eficiente medianamente que no tiene sus manos manchadas de sangre, por la corrupción o represión y que sufren las consecuencias del alto costo de la vida en Nicaragua”.

Si purgaron a la Alba Luz Ramos y a gran parte de los jueces que condenaron a reos políticos y colaboraron de manera directa con la consolidación del poder del FSLN en Nicaragua, ¿Que no te podrán hacer a vos Militante Sandinista?

De igual forma, la activista Ana Quiros reiteró que el llamado a los empleados públicos es a que no se manchen las manos con sangre o violando derechos de las personas disidentes.

“Estamos convencidos que hay gente que sigue trabajando dentro del estado, que tienen las capacidades y por qué necesitan de trabajo remunerado para sobrevivir, pero esa gente no necesariamente está manchada como lo están sus dirigentes o como lo están la gente que está comprometida con el régimen. Sabemos que dentro de las filas del estado hay inconformidad y molestias”, dijo Quiros.

El ex preso político Yoel Ibzan Sandino Ibarra también señaló que la campaña tiene mensajes de alertas para que los sandinistas de a pie vean la realidad de la represión.

“Que se pongan a pensar que si el régimen sandinista purgó hasta a los más altos cargos que colaboraron directamente con la consolidación en el poder y que comieron en la misma mesa con él ¿que no podrán hacer con ellos?, el sandinista del barrio, el policía de la estación del barrio o comarca ¿que no le podrán hacer al empleado estatal que anda limpiando las calles?, si a los cómplices los están encarcelando o los tienen en casa por cárcel que les podrá esperar a los de a pie”, expresó Sandino.