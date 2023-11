Luciano García: “Los bancos tienen sus días contados en Nicaragua”

Equipo de Periodistas

Tras el huracán que arrasó con las estructuras "leales" a Daniel Ortega en el poder judicial en Nicaragua, empezando por la cabeza de la propia presidenta de la Corte Alba Luz Ramos, el director de Hagamos Democracia, Luciano García, cree que el régimen sandinista seguirá escalando en su ofensiva hasta alcanzar a los empresarios y los bancos, en su afán de controlarlo todo.

“El análisis que hacemos es que esto no va a terminar, ya se robaron la UCA, y hace falta más, vienen después los colegios, luego los medios de producción, hasta llegar a los bancos, y poder controlar todo el sistema económico de Nicaragua”, afirma García.

En el programa 100% SUPERCHAT el opositor nicaragüense asegura conocer a varios empresarios que han salido de Nicaragua a viajes de negocios, y que luego les dicen que no pueden entrar al país, y ahora desconocen si el régimen les va comprar o terminará cerrando sus empresas, “pues si se comieron a la Corte Suprema de Justicia, imagínate lo que les harán o les están haciendo a los empresarios, todo es cuestión de tiempo”, indica.

“Los bancos tienen sus días contados, y cuando digo que van por los bancos es porque posiblemente los van a comprar a como han comprado otras empresas… desde ya los tienen secuestrados a los bancos porque no les permiten hacer varias cosas, al igual que a varias empresas, esto va serial, esto es una película de terror y cada capítulo va a peor, y la responsabilidad nuestra es ver como cambiamos esa correlación de fuerzas en algún momento”, plantea García.

Agregó que “actualmente en el país se vive una extorsión fiscal al sector privado de la que nadie habla por temor, vimos que la empresa Lala pasó a manos de otras personas que no sabemos quiénes son, pero se presume tienen relaciones con el régimen que ahora viene a pasos agigantados a adueñarse de todo, porque necesitan el control de todo, y lo harán con sandinistas disfrazados de empresarios”.

También asevera que “el único objetivo de el régimen es preservar el poder bajo un control férreo, totalitario, utilizando todos los aparatos represivos, con el poder de las armas y bajo el control de una familia y sus aliados que son los que tienen las armas la policía y el ejército de Nicaragua, y esto va a continuar con consecuencias nefastas para Nicaragua”.

Funcionarios corruptos pagarán por sus actos

El director de Hagamos democracia expresó que los funcionarios despedidos que han sido traicionados por Ortega no están exentos de la violación a los derechos humanos de los ciudadanos, y que muchos de ellos son corruptos, y fueron inquisidores de ciudadanos y formaron parte del andamiaje represivo.

“Eso no los exime, nosotros los tenemos mapeados y van a tener que pagar porque no podemos permitir que anden libres buscando refugio en terceros países. Esta limpia en el poder judicial es de ellos, no es nuestra, mucha de esa gente va a tener que pagar todas y cada una de las actuaciones que hicieron en contra de ciudadanos honestos”, advierte García.

Pate del análisis de García expone que el régimen ya prepara su propia transición al poder familiar que va a quedar en manos de Rosario Murillo, en vista de que Daniel no es viable en el tiempo por sus años y por su enfermedad, por lo tanto, esta sucesión queda demostrada con esta barrida en el poder judicial.

“Para nadie es un secreto que el poder judicial estaba corrupto pidiéndole coimas a ciudadanos y empresarios, la lección que sacas de esto es que al régimen no le tiembla el pulso para seguir controlando, si alguien cree que el régimen está haciendo esto por una debilidad, que se olvide, más bien lo hacen por poder y control y para que esos matices de corrupción que había fuera de control, estén ahora controlados bajo una figura que va a suceder pronto a Ortega”, considera García.

Además, cree que el régimen se quedará con los funcionarios del estado que le brindan pleitesía a la sucesión familiar Ortega-Murillo, “llámese Rosario, Laureano, Payo, Camila, y que no van a objetar esa sucesión, esos son los que van a manejar Nicaragua”.

“Nadie está seguro en el régimen sandinista, pues Ortega y Murillo han demostrado que con su permanencia en el poder no son confiables ni para su propio círculo, y lo que sostiene este círculo de poder son las armas y el dinero del entorno, policía, ejército y toda la corrupción alrededor”, manifiesta García.

“EEUU debería cercar a Ortega”

Con respecto a la gira del general Julio César Avilés a países con dictaduras comunistas, García valora que “esa simbiosis que comenzó con la parte diplomática, ahora Ortega la está sellando en el plano militar”.

“Eso significa que el próximo año Nicaragua pueda ser una base militar de los chinos, o de los rusos o de Irán, es decir Ortega abre las puertas a que estas potencias comunistas terroristas se instalen en Centroamérica, que para mí es la peor amenaza que puedan tener los gringos”, estima García.

Sugiere que quizás hasta que EEUU sienta que su seguridad está en riesgo, ellos tendrán que actuar, pero hay muchas herramientas que el gobierno norteamericano debería considerar usar para cercar a Ortega, y una de ellos es perseguir el dinero.

“Ellos tienen la capacidad de perseguir y ver donde el Ejército tiene invertido el dinero y tomarlo, a como hicieron con Venezuela, que después vimos a Nicolás Maduro pidiendo que se lo descongelaran, no le han hecho el trabajo de presión idóneo al gobierno, al ejército, a la policía, todavía no han apretado a como los gringos saben apretar, porque todavía sienten que su país no está en riesgo”, lamenta el líder opositor en el exilio.