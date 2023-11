Juez sandinista declara culpables a tres jóvenes feministas a través de una videollamada

Equipo de Periodistas

A través de una videollamada, la juez sandinista Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito de Juicio de Managua, declaró culpables de tráfico de estupefacientes a las jóvenes feministas Adela Espinoza, Gabriela Morales y Mayela Campos, todas secuestradas por la policía sandinista en agosto.

En agosto, la policía sandinista secuestró arbitrariamente a las tres jóvenes y las acusó por el supuesto delito de“propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”. Sin embargo, una vez detenidas, la fiscalía decidió fabricar el delito de tráfico de estupefacientes.

Durante el juicio, el Ministerio Público se dedicó a supuestamente probar lo de la droga, argumentan que las detuvieron juntas, cuando no sucedió así.

En el último día de juicio, la judicial Aguirre las declaró culpables por el delito de tráfico de estupefacientes y no culpables por “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional".

Adela Espinoza y Gabriela Morales fueron secuestradas el sábado 19 de agosto en sus respectivas viviendas; mientras que Mayela Campos fue detenida el lunes 21 de agosto.

Al respecto, la familia de la joven Mayela Campos lamentó la condena injusta contra su hermana menor.

“Es una atropello, una violacion a los derechos humanos porque no dejan que se defiendas, solo le impusieron el delito y hasta ahí no más, es lo que ellos dicen, y no podemos cambiar las cosas. Realmente es un atropello”, dijo Tatiana Campos, hermana de Mayela a 100%Noticias

La Fiscalía pidió ocho años de cárcel y 800 días multa para las jóvenes, la lectura de sentencia será el próximo 14 de noviembre.

En el juicio, los principales testigos eran miembros de la Policía Nacional en Nicaragua.

El juicio se celebró el día 7 de noviembre de 2023. La defensa va a apelar la sentencia en los siguientes seis días a partir del 14 de noviembre.

Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega utiliza el patrón de instrumentalizar delitos comunes contra reos políticos, entre las figuras de delitos más utilizadas está: robo, asesinatos, tenencia ilegal de armas y, sobre todo, tráfico y posesión de estupefacientes.

La mayoría de los 35 presos políticos que el régimen no excarceló, tras el destierro de los 222 en febrero pasado, están cumpliendo sentencias por delitos comunes, entre ellos, posesión de drogas.