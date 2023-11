Despiden del poder judicial a Camilo Ortega Herrera, hijo de Daniel Ortega, Corte paralizada

Equipo de Periodistas

El exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán, confirmó en sus redes social, un secreto a voces desde que inició la ola de despidos en ese poder del estado. Y es que Camilo Ortega Herrera, hijo del dictador Daniel Ortega con la exguerrillera Leticia Herrera, fue despedido en la Corte Suprema de Justicia.

"Qué Ironía! I La ocupación de facto del Poder Judicial se llevó en la balastre hasta el hijo del mismo dictador que fue procreado con la ex guerrillera Leticia Herrera. Es decir, el infomático Camilo Daniel Ortega Herrera, quién laboraba por más de una década en el extinto Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil con un cargo y salario común. ¡Pero no se preocupen sapos, que ustedes si son importantes para el comandante!" se río Morazán en su cuenta de X.

Más despidos

La crisis de la Corte Suprema de Justicia –la más profunda de su historia–, cumplirá un mes este 23 de noviembre, desde que se dio la intervención policial, seguido de la destitución oficial del secretario administrativo Berman Martínez, y de la defenestración de los magistrados Alba Luz Ramos, Yadira Centeno, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez. El poder judicial de Nicaragua amaneció este 13 de noviembre completamente paralizado, jurisdiccional y administrativamente.

100% NOTICIAS confirmó este fin de semana la destitución de tres de los cuatro secretarios de salas de la Corte Suprema: José Antonio Fletes Largaespada, secretario de la sala penal; Ángela Soto, de la sala civil y María Mercedes Martínez, de la contencioso administrativa. La única que sobrevive es Karla Cisneros Vega, secretaria de la sala de lo constitucional, quien asumió el cargo desde mayo de 2021, después de la muerte de Francisco Rosales Argüello (qepd). Cisneros reemplazó a Zelmira Castro, quien fue mandada a jubilarse; la nueva funcionaria fue impuesta en el cargo directamente por el dictador Daniel Ortega.

Fletes venía del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y fue nombrado tras el pacto del expresidente Arnoldo Alemán con Daniel Ortega.

En el caso de Soto había sido nombrada por la ex magistrada Ileana Pérez y Martínez por la también defenestrada magistrada Yadira Centeno.

Desde hace tres semanas ninguno de los magistrados desalojados, se presenta a la corte, excepto Marvin Aguilar y Juana Méndez.

Algunas fuentes de la corte aseguran que los magistrados “recibieron órdenes desde El Carmen para que no lleguen hasta nueva orden, mientras dura la intervención policial y la auditoría que se sigue practicando a la gestión de Alba Luz Ramos y a Berman Martínez”. Ambos vigilados en sus casas de habitación.

“La corte está completamente paralizada, ninguna sala está trabajando y así están también prácticamente todos los tribunales de apelaciones, todos los juzgados civiles y casi todos los penales. Igual están las dependencias auxiliares como la Defensoría, la Dirección Alterna de Conflictos (DIRAC), el Instituto de Medicina Legal (IML) y otras oficinas" insistió una fuente.

Los que no han sido corridos "llegan a su puesto, pero no trabajan, no hacen nada, ni salen de sus oficinas; están de brazos cruzados rogando a Dios que no se abra la puerta y aparezca un policía a correrlos”.

Además, recordó que “están descabezadas dos direcciones administrativas sin las cuales no se puede administrar justicia”. Se trata de la dirección de tecnologías, que controla todos los nodos, servidores y sistemas informáticos; y la de gestión de despachos, que administra el sistema nicarao. En ambas fueron destituidos Martín García, exdirector de tecnología (preso en distrito 3 de la policía) y Héctor Ibarra, de gestión de despachos, junto con la plana mayor de las dos direcciones.

A la crisis política se añade la administrativa financiera. Desde el primero de noviembre está suspendida la entrega de combustible (en bonos del estado) a nivel nacional, lo que tiene paralizado el envío de cédulas judiciales en todos los juzgados de Managua; se están suspendiendo las audiencias y no se están reprogramando; no se están entregando certificaciones de ningún tipo.

“Esto ya es una tragedia nacional para la administración de justicia, el daño es impredecible y a como están las cosas no se mira que esto vaya a resolverse pronto”, dijo a 100% NOTICIAS un abogado litigante.

Para los empleados judiciales cuyas cabezas todavía no ruedan, la situación es más dramática. El pasado viernes 10 de noviembre pagaron a todos los trabajadores del Estado el reajuste salarial de entre el 4 y el 7 por ciento anunciado por Rosario Murillo. Pero en el caso de los trabajadores del poder judicial no se le depositó ni un peso “y ahora estamos afligidos porque dicen que tampoco nos van a pagar el aguinaldo”, confió un secretario judicial.

Rosario Murillo ya ordenó el nombramiento del nuevo administrador de la corte. Se trata del ex comisionado de la policía Róger Eduardo Martínez Domínguez, quien estaba en la contraloría. Martínez tiene fama de “cuchillo” (cortante, implacable) con el dinero y al parecer tiene órdenes de no soltar ni un córdoba hasta que terminen de revisar todo.

Nuestra fuente desde el edificio 2 de la corte informó que “no hay emisión de cheques, están suspendidos todos los pagos a los proveedores y no se está reconociendo ningún contrato que haya sido firmado por Berman Martínez o Alba Luz Ramos”.

Despidos vía WhatsApp

Por otra parte continúan los despidos, aunque ahora transcurren sin mayor escándalo porque cambiaron el mecanismo de destitución de los empleados.

“Ahora el secretario de la corte Rubén Montenegro te notifica por WhatsApp, por eso ya casi no vienen a notificarse a la corte, excepto los altos funcionarios; a ellos o llega la policía a las oficinas y les quita todo, las llaves del carro asignado y los sacan incluso a empujones si se resisten, o bien los hacen llegar a la corte y cuando los identifican en el portón, los bajan del carro, les dicen que ya no pueden entrar y salen a pie, y entregan todo lo que andan incluido el teléfono", informó una fuente.

Empleados, jueces, magistrados y funcionarios confiaban en que todo esto se resolvería esta semana, pues circuló la información que el 15 de noviembre serían nombrados los nuevos magistrados de la Corte Suprema. Pero dos diputados dijeron a 100% NOTICIAS que “eso (el nombramiento de los nuevos magistrados) va para enero”.

“Las prioridades de la Asamblea Nacional ahorita son la aprobación del presupuesto y el Tratado de Libre comercio con China”, aunque éste último ya fue aprobado.

Los diputados se van de vacaciones de fin de año y cerrarían a mediados de diciembre. “Ahí solo que nos llamen a sesionar de manera extraordinaria para ver eso, pero hasta el momento no nos han dicho nada”, dijo el diputado.