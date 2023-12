Miss Universo Sheynnis Palacios corre riesgo de ser acusada por conspiración y traición a la patria en Nicaragua

08:07 AM

La vida y la seguridad de Sheynnis Palacios, recién coronada Miss Universo, estarían en grave peligro si regresa a Nicaragua, según diversas personalidades opositoras, juristas y defensores de los Derechos Humanos.

La dictadura sandinista preparó contra la directora de Miss Nicaragua Karen Celebertti, su esposo Martín Argüello y su hijo Bernardo, una serie de acusaciones entre las que se encuentran conspiración, terrorismo, lavado de dinero y traición a la patria, señaló la policía en un comunicado.

Las polémicas acusaciones fueron emitidas por la policía sandinista el 1 de diciembre, y se suman a otras paranoicas, demenciales, absurdas, abusivas e ilegales imputaciones publicadas contra el matrimonio Arguello Celeberti y su hijo. La directora de la franquicia de Miss Universo para Nicaragua, Karen Celebertti, y su hija fueron desterradas la semana pasada, mientras que su esposo e hijo fueron encarcelados por la policía sandinista.

Luciano García, opositor y miembro de Monteverde, condenó fuertemente estas acciones, calificándolas como una "barbaridad jurídica" y una "locura siniestra" perpetrada por los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega. er

García argumenta que estas acusaciones se originan en el hecho de que el pueblo salió a las calles para celebrar el triunfo de Miss Universo, y el régimen, al no poder controlar la espontaneidad de la gente, recurre a medidas represivas.

"No puede ser posible que este par de locos agarren a personas inocentes solo porque no controlaron a la gente que salió de manera espontánea a la calle. Eso ya los convierte en desquiciados, déspotas, represivos; los convierte en basuras humanas, eso es lo que son, un par de basuras humanas que no respetan ni siquiera en lo más mínimo a un ser humano", denunció García.

Braulio Abarca, defensor de Derechos Humanos del Colectivo de DDHH, considera evidente la intimidación contra Miss Univeeso Sheynnis Palacios y advierte que la dictadura podría optar por desterrarla o encarcelarla. Abarca señala que la Miss Universo está bajo riesgo debido a sus condenas a las violaciones a los Derechos Humanos y su conexión con la Universidad Centroamericana (UCA), recientemente cerrada y confiscada. También destaca la detención de una persona que supuestamente estaba pintando un mural en celebración a su reinado.

La abogada Yonarqui Martinez resalta la "locura" del régimen, que acusa retroactivamente a personas inocentes con leyes aprobadas en 2020 por supuestos crímenes cometidos en 2018. Sostiene que no solo la familia de Karen Celebertti está en peligro, sino también la vida, integridad y libertad de la actual Miss Universo. Señala que el comunicado del régimen hace referencia a actividades de 2018, a pesar de que la Ley de Amnistía exime a quienes participaron en diversas actividades.

Martineza concluye: "Para mí, no solo está en juego su libertad sino también su vida, porque evidentemente existe un odio, una sed de venganza por un triunfo y por la figura que por la cual ahora está investida Miss Universo."

Recomienda cautela y sugiere que, dadas las circunstancias, la seguridad de Miss Universo Sheynnis Palacios no estaría garantizada si decide regresar a Nicaragua.