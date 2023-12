Nicaragüenses marcharon en Los Ángeles para demandar libertad de los reos políticos

Este domingo 10 de diciembre, la comunidad de exiliados nicaragüenses en en los Estados Unidos se dieron cita en Los Ángeles para marchar en defensa de los derechos humanos en Nicaragua y la libertad de todos los prisioneros políticos, entre ellos de monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero pasado a 26 años de prisión por delitos políticos.

Entre consignas y cantos, y acompañados de pancartas y banderas azul y blanco, los nicaragüenses recorrieron las principales calles de la ciudad a pie, en moto y en vehículo mostrando su apoyo por la democracia y la libertad en Nicaragua, así como en respaldo a la iglesia católica y sus autoridades que sufren la persecución y el asedio de un régimen criminal.

Con esta manifestación de libertad, la diáspora nicaragüense que reside en Los Ángeles conmemoró el 75 aniversario de la declaración de los Derechos Humanos, con la que demandarán mayor presión de la comunidad internacional contra la dictadura sandinista de Ortega y Murillo para el retorno de la democracia y el Estado de derecho en el país.

Según Gretel Campbell organizadora de esta marcha cívica, se ha convocado a la comunidad de exiliados para no olvidar que sus voces siguen resistiendo a la represión del régimen que les impide su derecho a una movilidad segura con su pasaporte. «A los que vivimos en el exterior se nos violan nuestros derechos al no tener un pasaporte y no poder regresar al país», afirmó.

Desde abril de 2019 la comunidad nicaragüense en Los Ángeles han realizado múltiples marchas en apoyo a sus compatriotas que se encuentran oprimidos y secuestrados por el régimen Ortega Murillo desde la rebelión estudiantil en 2018.

Colectivo denunció cautiverio de Monseños Álvarez

En el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, este pasado 9 de diciembre el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reiteró su denuncia por el encarcelamiento ilegal e injusto del obispo católico, Monseñor Rolando Álvarez, preso político de la dictadura Ortega Murillo, y exigió su libertad inmediata, así como el respeto a sus derechos civiles y políticos.

Mediante un comunicado, el organismo evidenció la brutal persecución del régimen sandinista en contra del purpurado, quien además es Administrador Apostólico de Estelí. Incluso, aseguró que el jerarca católico, condenado a 26 años de prisión, «ha sido víctima de persecución solo por denunciar la represión estatal y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua».