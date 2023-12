Rol de la oposición en la “nueva fase” de relaciones de la UE con el régimen de Nicaragua

“Existe una mirada desde la Unión Europea, y algunos actores nicas la compartimos, de que es preferible tener presencia en el país que no tenerla”, considera Haydee Castillo, opositora nicaragüense

Ante el anuncio de la representación de la Unión Europea (UE) sobre una “nueva fase de relaciones del bloque de países europeos con América Latina y el Caribe”, tras una reunión en Managua, que incluyó a representantes del régimen de Daniel Ortega, el rol de la oposición nicaragüense debe ser el de recordar a la comunidad internacional la tiranía de la dictadura de Ortega en Nicaragua.

Así lo considera la opositora Haydee Castillo, quien en entrevista con 100% Noticias dijo que “como actores nicaragüenses tenemos la responsabilidad de llamar las cosas por su nombre y allí es donde surge en alguna manera la reacción de alguno de nosotros de poderle decir a la UE que no es lo mismo hablar de la política exterior de Europa con Costa Rica o Panamá, que la situación que se vive en Nicaragua”.

Representantes de la UE, del Gobierno de Nicaragua, de todos los países miembros de la UE representados en Managua, y embajadas de América Latina y el Caribe acreditadas en Nicaragua se reunieron en la Residencia de la Unión Europea en Managua para celebrar el inicio de una fase renovada en las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, indica una nota de prensa de la UE en Nicaragua, divulgada el miércoles de esta semana.

La delegación europea informó sobre una reunión en Managua que, “ocurre luego de que el Consejo de la Unión Europea adoptara unas históricas conclusiones sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (ALC) en las que, entre otros puntos importantes, destaca que aunando sus fuerzas, la UE y ALC pueden marcar una verdadera diferencia por lo que respecta a promover el crecimiento sostenible, construir sociedades justas, resilientes y fomentar la paz y la seguridad, el multilateralismo inclusivo y el progreso global”.

Castillo explicó que esta “nueva postura” de Europa para con la región Latinoamericana, es resultado de la cumbre de la CELAC con la UE, realizada en Bruselas el 17 y 18 de julio de este año, de la cual surge una resolución que plantea que ambas regiones, es decir al UE y América Latina y el Caribe van a fortalecer la asociación birregional que existe, y que apostarán a un periodo de renovación y reforzamiento de las relaciones.

La galardonada con el Premio por la Paz 2023 plantea que “existe una mirada desde la Unión Europea, y que algunos actores nicas la compartimos, de que es preferible tener presencia en el país que no tenerla, porque esta presencia implica tener una ventana de oportunidad para aprovechar cualquier momento o contexto para ver si se logra abrir algún proceso que permita un tránsito a la democracia en Nicaragua”.

Recordarles quien es el régimen

Castillo opina que a “los señores de la Unión Europea debemos recordarles que aunque hay una resolución para toda América Latina y el Caribe, el tratamiento que la UE debe darle a Costa Rica o Panamá, o a cualquier otro país, no puede ser igual para el régimen de Daniel Ortega”.

Aunque considera que la comunidad internacional tiene total claridad de con quien está tratando, todavía se asoma ese doble rasero, que por un lado se dice una cosa y por otro se dice o se hace otra, pero también tiene que ver con un contexto a nivel mundial, afirma.

Parte de ese contexto, según Castillo, es el avance de Rusia, China, e Irán en América Latina, y este es un tema que preocupa a la UE, así como preocupa también a EEUU, y en esta relación van midiendo presencia, la posibilidad de influencia, en los diferentes países que están en disputa.

“Al observar la crisis humanitaria en Oriente medio, nosotros como sociedad civil de Nicaragua aprovechamos para decirles: señores, no es comparable, porque, aunque parezca inverosímil, ahí en ese conflicto de Israel y Gaza vemos la presencia de la Cruz Roja, entregando a rehenes, pero en el caso de Nicaragua hablamos de un terrorismo de estado”, indica Castillo.

Urge propuesta de nación para salir de dictadura

La activista pro DDHH agrega: “Pero aquí en Nicaragua ni siquiera la Cruz Rija existe, no hay organizaciones humanitarias independientes, no existe una sociedad civil que pueda ser auditoría social, entonces lo que estamos diciendo es: señores recuerden que esta es la situación particular que tiene Nicaragua, aunque sus prioridades parecen estar más en Oriente Medio”.

Considera que “es importante que todos los actores nicaragüenses, políticos, económicos, ambientales, de DDHH, nos pongamos la mano en la conciencia y demos pasos agigantados, para poder presentar esa propuesta de la que venimos hablando desde hace cinco años a la nación, una propuesta cohesionada de un plan de nación que nos permita salir de la dictadura, transitar a la democracia”.

“Porque si esta situación se alarga por más tiempo, aquí habrá una implosión social, una situación de anarquía. Y si no somos capaces de conducir estas fuerzas y energías, con una visión más estratégica que le genere al país una propuesta de paz, estabilidad, seguridad y en última instancia, si no nos apuramos, los poderes fáticos pueden agarrar a un candidato que esperance, que vayan a unas elecciones ficticias y que instauren un nuevo orteguismo sin Ortega”, advierte Castillo.