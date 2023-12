Gustavo Porras admite crímenes de lesa humanidad, opinan opositores nicaragüenses

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, dijo que en otros países "fusilan" a los ciudadanos condenados por traición a la patria y que en su país, los despojan de su nacionalidad. Al respecto, algunos opositores consideran que las declaraciones de Porras es un anuncio que continuarán las desnacionalizaciones, expulsiones y confiscaciones de las personas que consideran non grata.

Ivania Álvarez, activista política, opinó que el régimen Ortega-Murillo continuará con la dinámica de despojar de la nacionalidad a toda persona que considere que atenta contra la “estabilidad” del país.

“Gustavo Porras es la primera vez que veo que se refieren al tema de los desnacionalizados. Sólo Ortega lo había hecho con la expulsión del 9 de febrero, para mí significa que puede venir o seguir esta conducta de desnacionalizar, esta dinámica de despojo no solo de la nacionalidad, sino de expulsar y confiscar los bienes de estas personas lo acabamos de ver con la familia con la familia de Karen Celebertti. Entonces creo que está anunciando la dinámica que van a ocupar para cualquier persona que ellos consideren no grata o que atenta contra la estabilidad del régimen”, dijo Álvarez a 100%Noticias.

También advierte que los próximos desnacionalizados podrían ser trabajadores del estado, miembros de la Policía y el Ejército de Nicaragua.

“No se sabe quién podría ser la próxima víctima, podrían ser trabajadores del estado, miembros inclusive de las instituciones del ejército o de la Policía. Reitero que me parece que reafirma está dinámica impuesta de desnacionalizar y despojar de bienes va a ser frecuente y manda un mensaje no solo a los opositores”.

Asegura que el mensaje va dirigido a quienes todavía gozan de nacionalidad dentro de Nicaragua a que anden con cuidado “quienes están haciendo negocios o quieran hacer algún tipo de cosas al margen del régimen, se atengan de que pueden perderlo creo que trata de justificar el porqué despojó de las nacionalidades, pero de facto hay un grupo de personas que no han recibido ninguna notificación de esto, pero que sabemos que no podemos sacar pasaportes, células y que no podemos retornar al país”.

LEER MÁS: Gustavo Porras: "En otros países los fusilan", sobre apátridas en Nicaragua

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, señala que el diputado y presidente del parlamento nicaragüense no tiene ninguna moral para hablar sobre “traición a la patria” porque utiliza el poder para enriquecerse.

“En cualquier país normal un ladrón como él (Porras) va a la cárcel porque él ha sido una persona que ha utilizado el Presupuesto General de la República para enriquecerse, ha usado su tráfico de influencia como presidente del parlamento para canalizar, recursos y contratos de medicina y todo el mundo sabe en la industria médica nicaragüense, que Porras es un magnate dueño de grandes empresas que comercializan con la salud del pueblo y que se echa jugoso contrato, de tal manera, que suda odio, resentimiento y maldad”, señaló Chamorro.

Sostuvo que Porras es un personaje sin escrúpulos “Él es sumamente peligroso, es una persona que no tiene escrúpulos, una persona totalmente sin ningún tipo de brújula moral y mucho menos autoridad moral para hablar las cosas que dice y con esas expresiones para él nosotros deberíamos sentirnos agradecidos de que no nos hayan fusilado, hasta ese nivel de cinismo ha llegado este sujeto de como he dicho es un ladrón y un impresentable”.

Admisión de crímenes de lesa humanidad

Félix Maradiaga, expreso político, rechazó las declaraciones de Porras y considera “alarmante” las intenciones del régimen Ortega Murillo.

“Él sugiere que la ejecución de ciudadanos señalados de supuesta tradición a la patria es una práctica aceptable, es alarmante y profundamente preocupante. Porras ha hecho evidente que las intenciones criminales de la dictadura realmente y lo que podría parecer a primera vista un exabrupto en realidad son una admisión de una política estatal del sandinismo que ha consistido en atentar contra la vida humana mediante asesinatos extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad”, indicó.

Según Maradiaga, los opositores no son "traidores a la patria" “rechazamos categóricamente cualquier insinuación de que hemos traicionado a la patria todo lo que hemos hecho a partir del 2018 contra la dictadura ha sido por amor a Nicaragua, ha sido por el patriotismo que nos mueve”.

SEGUIR LEYENDO: Asamblea Nacional aprobó este año cuatro reformas a la Constitución Política

La semana pasada el sandinista Gustavo Porras, dijo que en otros países "fusilan" a los ciudadanos condenados por traición a la patria y que en su país, desde febrero pasado cuando reformaron la Constitución y aprobaron una ley especial, los despojan de su nacionalidad.

"Alguien que comete el delito de traición a la patria, en cuanto es sentenciado como traidor a la patria inherentemente pierde la nacionalidad nicaragüense, es lo menos", expuso Porras ante el pleno durante la sesión solemne de clausura del 39 período legislativo.

Porras justificó el retiro de la nacionalidad a 317 naturales de Nicaragua bajo el argumento -aunque no presentó pruebas- de que "destruyeron el país, que renegaron de ser nicaragüenses, que se entregaron a los brazos de los enemigos y del imperio, que hicieron traición a la patria".