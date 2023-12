Gustavo Porras dice que indemnización es un “incentivo perverso” de la política neoliberal

El diputado sandinista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dejó claro que es la ficha que mejor se acomoda en dependencia de las circunstancias, cuando era un sindicalista las indemnizaciones eran un derecho de los trabajadores, ahora son un “incentivo perverso”.

En la sesión solemne de clausura de la XXXIX Legislatura de la Asamblea Nacional del viernes 15 de diciembre de 2023, el diputado sandinista hizo un recuento de las leyes y reformas aprobadas en el año, en particular, se refirió a la reforma sobre la indemnización por antigüedad en los trabajadores del Estado.

Según el legislador, el 69% de las renuncias en el Estado se dan en los primeros seis años de trabajo, y dichos trabajadores pasan del sector público al sector privado.

“Si ustedes revisan en sus instituciones como lo hicimos aquí y como lo hemos hecho en salud y en otras, más del 60, casi el 69 por ciento de las renuncias en el Estado se dan en los primeros seis años de trabajo. Eso sube a los diez años, sube a 85 por ciento, de tal forma que va elevándose y arriba de veinte años de trabajar en el Estado a duras penas es entre el 6 y el 8 por ciento de la gente renuncia. Es decir, la primera conclusión es que la mayoría de la gente renuncia en los primeros años”, aseguró Porras.

Esta fue la justificación de Porras para arrebatarle a los trabajadores un derecho que adquirieron en 1995 durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, a través de un proceso de concertación que elevó de un mes a cinco meses la indemnización laboral de los trabajadores públicos y privados.

“Entonces comenzó la lucha de los trabajadores, la lucha en la CST, FNT, de todos y ahí es donde vino en esa puja, habían compañeros que tenían interés en demostrar que podían hacerse las cosas, concertación, era la palabra que estaba de moda y entonces ahí es donde se llegó a lo que encontramos ahora que cuando tenemos un año, un mes, cuando tenés dos años dos meses a lo que teníamos cuando tenía tres años tres meses y después al cuarto, quinto y sexto año, 20 días por cada uno de ellos, un total de cinco meses por seis años”, explicó.

28 años después de ese logro para los trabajadores públicos y privados, el presidente del parlamento nicaragüense, asegura que era un “incentivo perverso” heredado del neoliberalismo.

“Era un incentivo perverso, mucha gente se iba, entraba en el Estado, agarraba la práctica, aprendía a trabajar como todos. Nosotros aprendemos a trabajar cuando estás trabajando. Además, nuestro Estado es muy bueno en el sentido de que capacita, manda a estudiar, hay una serie de mecanismos, preparamos a la gente y después zas, se llevaban sus cinco meses y se iban al sector privado”.

Agrega: “Entonces ahí es donde se aprobó un proceso inverso, si tienes tres años no tienes derecho a indemnización por antigüedad. Después, de los tres a los diez años un mes; de los diez a los quince años dos meses; de los quince a los veinte años tres meses, y ya después de los veinte, hay estabilidad y ahí saltás a los cinco meses”, manifestó.

Para Porras, que es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y también coordinador del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la nueva reforma tiene lógica y es correcta.

Ahora los funcionarios públicos y municipales tendrán que trabajar más de veinte años para recibir una indemnización de cinco salarios.

Porras concluyó su intervención sobre esta reforma, señalando que este cambio no implica que estén en contra de los trabajadores.

Sobre preavisos

Respecto a los despidos y renuncias, el diputado sandinista utilizó la misma estrategia. Explicó que el Código del Trabajo aprobado en 1945 establecía que los trabajadores que recibían salario diario o semanal tenían derecho a ocho días de preaviso y los que ganaban por quincena o por mes, a uno o dos meses de salario.

“Ese fue el que encontró la revolución, un Código que decía… que si renunciabas con tiempo o si el patrón o la institución donde trabajabas te despedía, vos tenías derecho de uno a dos meses de preaviso. En 1980 la revolución modificó ese Código y lo modificó correctamente. Porque no es que lo modificó para aumentar, no, lo modificó para que no fueran dos meses, lo modificó para que fuera un mes nada más”, recordó Porras.