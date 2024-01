Lesther Alemán no cree que el Papa ceda ante “Jezabel” y Ortega con una iglesia católica a su medida

Equipo de Periodistas

Enero 17, 2024 02:00 PM

El excarcelado y desterrado político, Lesther Alemán asegura que el Vaticano no cederá ante el régimen de Daniel Ortega que busca una Iglesia Católica a su medida, tras el destierro de 37 curas excarcelados y enviados fuera de Nicaragua en el último año.

En el programa de 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Alemán asegura que la Santa Sede reprocha las acciones del régimen Ortega Murillo contra el clero nicaragüense.

“La iglesia en su momento en Nicaragua (el Vaticano) ha demostrado que no están de acuerdo con actitudes que la dictadura tiene contra los nicaragüenses y ahora contra su iglesia. No veo yo al Papa francisco cediéndole permisibilidad a Daniel Ortega”.

Las declaraciones de Alemán ocurren el mismo día que Rosario Murillo dijo que el odio fue desterrado en el contexto del "viaje" de los 19 religiosos a Roma.

En este sentido, Alemán considera que si la decisión del Papa Francisco fuera la de mover a obispos críticos a Ortega-Murillo lo habría hecho desde 2018.

“Si esa fuese decisión de su santidad, hubiese movido de su posición a obispos que tenían actitudes críticas a la realidad desde el año 2018 y que de manera frontal asumieron su labor de evangelizar”.

Agrega: “Convivir de esta manera, cediéndole al régimen creo que es contradictorio con lo que Jesús predicó y enseñó que es a los poderosos del mundo, les perseguirán pero tranquilo yo he vencido al mundo”.

Por otro lado, el excarcelado político opina que el lenguaje diplomático no ha sido permisivo a las acciones de la dictadura, debido a que se ha pronunciado con tinta y papel cuando corresponde.

“No es que el papa se preste al juego de establecer un sistema como China que es lo que ha revuelto el análisis sobre esto; pero si eso hubiese sido una de las decisiones del papa, no hubiesen sido 528 días de ausencia del obispo de Matagalpa si hubiese nombrado uno a lo inmediato, hubiese reacomodado lo que es la CEN, en Estelí desde renuncia de obispo Abelardo Mata hubiese sido nombrado otro”.

La iglesia no tiene que agachar la cabeza

En la entrevista, el desterrado político señala que el Papa Francisco ve a la iglesia como un cuerpo, pero no corre a ceder ante el régimen.

“No he visto que el cardenal tenga la prontitud de intentar resolver estos vacíos que han quedado en las parroquias sin sacerdotes. No veo que la iglesia tenga que agachar la cabeza a Daniel Ortega”.

Sostiene que Rosario Murillo es “enemiga de la fe” porque pretende limitar espacios a la iglesia católica y evangélica.

“No se puede considerar que el Papa a Jezabel le permita más que esté ahí porque al final no es quien para sacarla de su casa, pero no creo que se meta con su institución. No veo que el papa tenga que ceder”.

Alemán informó que los obispos y sacerdotes desterrados se encuentran en el Seminario Mayor Santa Martha y que finalmente Monseñor Rolando Álvarez logró dormir en una cama tras 528 días de cárcel.