Rosario Murillo sigue siendo la sucesora de Daniel Ortega opina Eliseo Núñez

El analista político y ex diputado opositor Eliseo Núñez asegura que Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, es la sucesora de Daniel Ortega porque Laureano Ortega Murillo no tiene ninguna herramienta para controlar el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), luego que Laureano representó a su padre en diversas actividades, en calidad de representante especial del secretario general del FSLN.

“Ortega lo que está haciendo es básicamente lo está acreditando para una sola firma y lo dice bien, claramente. Yo creo que Rosario sigue siendo la heredera inmediata de Ortega y eso no está cambiando y coincido en que después de Rosario ellos pretenden imponer a Laureano en esta parte sí coincido, pero no, no veo a Ortega cediéndole a Laureano particularmente el partido porque definitivamente él no tiene ninguna herramienta para controlar al FSLN, que es una organización mafiosa y que requiere ciertas habilidades, que que no las tiene Laureano”, expresó Núñez en 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

Asegura que la participación de Laureano Ortega Murillo en las actividades con la delegación del partido comunista de China se debe a que él es el encargado de esas relaciones diplomáticas.

“La relación con China la han delegado a Laureano eso sí es lo que han dejado a él exclusivamente, entonces esto es parte de lo que ellos creen la división de funciones, ellos no entienden división de poderes, pero se reparten el pastel entre ellos mismos”.

Añade “no creo que sea Laureano en lo inmediato, creo que se iban igual pero no lo miro en lo inmediato, además que Rosario en medio de su ego va a requerir ser nombrada por Ortega, Presidenta de la República sino lo evitamos antes los nicaragüenses”.

Aparición de Monseñor Álvarez

La semana pasada el Ministerio de Gobernación divulgó fotografías de la consulta médica y anexó los resultados de los exámenes realizados a Monseñor Rolando Álvarez, preso político que fue condenado en febrero pasado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria tras negarse a abandonar su país.

LEER MÁS: ¿Por qué Daniel Ortega no delegó a Rosario Murillo como secretaria general del FSLN en reunión con el partido comunista chino

Al respecto, el analista político reiteró que el religioso jamás debió haber entrado en prisión por pensar diferente o guiar espiritualmente a un pueblo porque no son motivos para que alguien entre en prisión.

“Primero, es un absurdo porque es una persona que nunca debió estar preso ¿por que lo hacen? lo hacen porque ellos ya sentían la presión no solamente la comunidad internacional, sino presiones internas en Nicaragua que a ellos les preocupan es que no daban ningún tipo de señal de que estaba pasando con Monseñor Álvarez, principalmente después del destierro de los doce sacerdotes lo lógico era de que si iban los doce sacerdotes fuera, hubieran propuesto la salida de Monseñor Álvarez y esto no sucedió”.

El ex diputado considera que el régimen Ortega Murillo se están curando en salud, dejando claro que lo tienen ellos “todo lo que ellos hacen, lo hacen pensando en que les den algo a cambio, entonces, esto es como cuando el secuestrador muestra que su rehén está vivo y está bien para después intercambiarlo por algo, ni más ni menos eso es lo que están haciendo”.

En torno al anuncio de la Unión Europea de “nueva fase de relaciones del bloque de países europeos con América Latina y el Caribe”, el analista opina que la UE está creando un canal alternativo de comunicación con Ortega alternativo, por si acaso se da una negociación.

“Yo no miro que realmente esté negociando la Unión Europea con ellos (...) Ortega no siente necesidad de negociar ahorita y no importa que la Unión Europea abra este canal de comunicación, creo que la UE desperdicia su tiempo intentando que Ortega hable con ellos”.

Acusaciones a directora de Miss Nicaragua

Respecto a la acusación de la policía sandinista contra la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti, su esposo Martín Argüello, y su hijo Bernardo Martín Argüello Celebertti, de presuntamente cometer una serie de delitos desde 2018 cuando estallaron unas manifestaciones contra el régimen Daniel Ortega por unas controvertidas reformas a la seguridad social. Núñez dice que Ortega y Murillo no entienden que alguien les pueda decir que no.

“Hay un contrato con Miss Universo internacional, hay un contrato con un montón de firmas ligadas al tema de la moda y belleza, entonces vos no podías cómo agarran al Chocolatito González que lo agarran y lo ponen en la tarima, entonces cuando no pudieron hacer eso con la Miss Universo, entonces simplemente ellos creyeron de que eso era parte de una conspiración que les estaban diciendo que no simplemente porque no querían y se inventaron este rosario de delitos en contra de Karen y su familia de lo más injusto”.

SEGUIR LEYENDO: “Aquí hay una sucesión de poder en manos del chigüín”, ante exhibición de Laureano Ortega en entrega de buses chinos

En otros casos hay una posición política en la que vos asumís el riesgo, pero en el caso de Karen Celebertti no hay ninguna posición política.

“Es fácil pensar que están locos, pero pero pensar que están locos implicaría exonerar de culpa porque los locos no son imputables de delitos, porque no lo están haciendo con su voluntad, en este caso, ellos lo están haciendo con toda voluntad y están tratando de controlar todo lo que pueden entrar”.

Sostiene que el régimen sandinista puede intentar negociar el regreso de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, a cambio de liberar a la familia de la dueña de la franquicia de Miss Nicaragua.

“No te extrañes que negocien el regreso de ella amparada por el régimen a cambio de que liberen a la familia de la franquicia, como te dije con el caso de Monseñor Álvarez todo para ellos tiene un objeto de negociación, las personas no tienen un valor como persona tienen un valor como fichas de cambio como lo que pueden obtener por ellas activas o muertas, no importa eso, no es algo que ellos lo valoren. Entonces me imagino que lo que ellos van a intentar que Sheynnis regrese bajo las condiciones que ellos pongan a cambio de dejar libres al esposo y al hijo de Karen, son capaces de eso y más”.