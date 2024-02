Excarcelado político Donald Alvarenga “la patria está en el alma”, a un año de su destierro a EEUU

Equipo de Periodistas

A un año de su destierro a Estados Unidos, el excarcelado político nicaragüense Donald Margarito Alvarenga Mendoza, originario Chichigalpa, dijo que aunque la dictadura de Daniel Ortega diga que no son nicaragüenses, la “patria está en el alma”.

Alvarenga que formaba parte del grupo de los 222 reos políticos desterrados hacia EEUU, fue el primer preso político condenado por la Ley de Ciberdelitos a 12 años de prisión. A 365 días de su liberación dice que le pesa estar fuera de su hogar en Nicaragua.

“En el momento que arribó el avión en Washington hace 365 días culminaba una etapa, equivocadamente hemos dicho la libertad, pero salimos al destierro, es cierto, que no estamos en prisión, pero estamos desterrados lejos de nuestra familia, de nuestros seres queridos tenemos que conformarnos en cierta medida a hablar por teléfono con ellos”, expresó en una conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en EEUU.

Asegura que tiene tres años de estar fuera de su casa y un año fuera de su país.

“Y por más que quiera la dictadura diga que no soy nicaragüense, la patria está en el alma. Pero aún así, nosotros seguimos luchando en una sociedad a la que no estaba acostumbrado, donde me tengo que adaptar nuevamente, seguir luchando por mi familia, seguir luchando por mi sobrevivencia, seguir luchando por la libertad de Nicaragua”.

Dice que los 222 tuvieron “suerte” al subir a un avión y viajar directo a Washington, dado a que a muchos nicaragüenses les tocó huir a países vecinos.

“Es algo histórico porque fuimos rescatado por el gobierno de los Estados Unidos de nuestro propio país, pero hay otros nicaragüenses que han tenido que salir huyendo hacia Costa Rica, Honduras, Panamá y Estados Unidos, que no han corrido con la suerte de nosotros de haber subido a un avión y haber llegado aquí, pero sí, el pueblo de Nicaragua está huyendo de la dictadura”.

Agradeció a cada una de las personas que pusieron un granito de arena para luchar por su libertad “no se logró ser liberado en el propio Nicaragua, pero estamos aquí y en mi caso personal yo ya estuviera muerto por mi insuficiencia renal y aquí tengo atención médica especializadas y estoy sobreviviendo por la diálisis peritoneal”.

Sobre su salud, Alvarenga dijo que aplicó para entrar a la lista de trasplante en el Hospital Jackson “lo más duro es no poder estar con mi familia y después de eso pues sobrevivir aquí porque nos dieron permiso de trabajo y el Seguro Social, pero por mi condición de enfermo ha sido difícil conseguir un trabajo fijo”.

Agrega “Inicie mi emprendimiento con un poco de venta de comida y gracias a la familia Multiservic ahora estoy trabajando como preparador de impuestos con el respaldo de ellos, entonces estamos sobreviviendo. Estamos en la lucha. Estamos dando la batalla, no nos han derrotado”.

El excarcelado político dice que no pierde la esperanza de volver a Nicaragua “vamos a seguir luchando porque toda Nicaragua es un reo de la dictadura Ortega Murillo. Estamos trabajando para sobrevivir y estamos luchando por la libertad de nuestra patria también y que se haga realidad el sueño de la libertad de Nicaragua, la libertad de poder regresar a nuestro país, pero es mi sueño estar con mis hijos y mis nietos”.

De igual forma, la excarcelada política Dominga Morales dio gracias a Dios por el don de la vida y la libertad.

“Aún en medio de todas las dificultades, mi familia está viva y no hay ni uno detenido todavía, pero yo sufro mucho por la separación de mi familia y gritarle al mundo que él nicaragüense que no tenga la oportunidad de como nosotros que agarramos un avión que nos rescataron, esos que andan huyendo por ese régimen que no les den la espalda, que no los regresen a su país que me los apoyen”.

Ese 09 de febrero del 2023 cuando iba en la buseta y les dijeron que iban a abordar un avión, narra que creyó que los enviarían a Venezuela, Cuba, etc.

“Cuando vamos por el aeropuerto, digo yo, me llevan a Venezuela, Cuba o Rusia donde nos van a matar decía yo, ay Dios mío, a dónde nos irán a meter entonces, pero la delegación nos aclara de qué nos íbamos para Estados Unidos y pues yo digo si me voy, cuando ya estábamos adentro y despegó el avión se me vinieron los sentimientos, pensé mi familia, mis hijos, mis nietos, mis padres, mi país que tanto amo”.