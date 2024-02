Opositores: Nicaragua no gana nada con Burkina Faso, un país con múltiples golpes de estado

"Con relación a Burkina Faso, basta con conocer la historia difícil de esa nación para concluir que lamentablemente en términos de cooperación política y comercial Nicaragua no tiene nada que ganar", aseguró Maradiaga a 100% Noticias

La recién aprobación de un acuerdo de cooperación entre Nicaragua y Burkina Faso, no será de provecho para el país, coinciden los opositores Félix Maradiaga excarcelado político desterrado y Juan Carlos Gutiérrez, sociólogo y también despojado de la nacionalidad nicaragüense.

"Con relación a Burkina Faso, basta con conocer la historia difícil de esa nación para concluir que lamentablemente en términos de cooperación política y comercial Nicaragua no tiene nada que ganar", aseguró Maradiaga a 100% Noticias.

Recordó que la política exterior del régimen es "sesgada y fanática" y "raya en lo ridículo", al aislarse diplomáticamente de "nuestros socios comerciales naturales y acercándose a las peores dictaduras del mundo como Corea del Norte, Irán, Rusia, China, Burkina Faso".

"Lo más grave de esa actitud desquisiada no es solo el aislamiento y el daño a las relaciones comerciales de Nicaragua, sino además la afectación grave a la imagen país, y el involucramiento de nuestra nación con conflictos lejanos en los que no deberíamos inmiscuirnos. Ortega nos involucra una vez, como lo hizo el sandinismo en los años 80, en una nueva guerra fría", indica Maradiaga.

Para Juan el sociólogo opositor Juan Carlos Gutiérrez, solo basta analizar los hechos y patrones de comportamiento sobre este aislamiento de Ortega de la relación natural y cercana con países como Estados Unidos y el cierre de 7 consulados nicaragüenses, para destinar fondos a la apertura de sedes diplomáticas en África y Asia.

"Cierran donde hay más nicaragüenses residiendo, haciendo gala del desprecio que tienen hacia los nicas migrantes, a pesar de esas mujeres y hombres son las que contribuyen a la sostenibilidad económica del país".

Agrega que "un patrón común de los países donde la dictadura de Nicaragua ha abierto sedes, es que en ellos existen gobiernos con más de tres períodos presidenciales, con elecciones carentes de transparencia, con amplio repertorio de violaciones de derechos humanos, y donde la represión ha sustituido a la legitimidad que otorga el voto", analiza Gutiérrez.

Nicaragua y Burkina Faso violadores de DDHH

El actual Presidente Interino de Burkina Faso es el Teniente Coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, quien fue nombrado por la junta militar el 31 de enero de 2022, después de que la constitución fuera restaurada, la cual había sido suspendida después del Golpe de Estado del 23 y 24 de enero de 2022 contra el Presidente Roch Marc Christián Kaboré. Damiba ejerció como Jefe de Estado de facto de Burkina Faso por un corto periodo, desde el 24 hasta el 31 de enero de 2022.

"El país ha sido testigo de múltiples golpes de estado, el más reciente en septiembre de 2022, lo que subraya la fragilidad de sus instituciones democráticas", apunta Maradiaga.

Maradiaga también señaló la similitud con el régimen en Nicaragua en materia de derechos humanos, civiles y políticos.

"Burkina Faso también enfrenta serios desafíos en términos de libertades civiles y derechos humanos. Las restricciones a la libertad de prensa, la represión de manifestaciones y la detención arbitraria de opositores políticos son problemas persistentes que socavan los principios democráticos. Además, la violencia extremista ha exacerbado la situación, limitando aún más el espacio para el discurso civil y la participación política".

Los diputados en la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo aprobaron con 91 votos a favor un acuerdo de cooperación entre Nicaragua y Burkina Faso.

La cooperación abarcará los siguientes sectores, según el acuerdo: "economía y finanzas; comercio; industria; agricultura; ganadería; investigación científica y tecnológica; la formación profesional; salud; deportes; cultura y turismo; medios de comunicación; y cualquier otro ámbito acordado por las partes".

"Esas alianzas, lejos de aportar económicamente al país y proteger a los nicas, parecieran apostar a elevar el nivel de confrontación con Estados Unidos y Europa, y acelerar un marco de acercamiento a bloques de países que confrontan a estos dos bloques de poder geopolítico", argumenta Gutiérrez.

Gutiérrez considera que Ortega y Murillo "son un peligro para la democracia en la región (América), el mundo. Por lo que el mundo democrático debe actuar en correspondencia pronto".

Para Maradiaga la estrategia política de la oposición "debe incluir una acción internacional permanente para denunciar el papel de Ortega en lo que he llamado el ecosistema de dictadores. Este llamado de atención está dando resultados, ya que se hemos explicado que Ortega no es un problema exclusivo de Nicaragua, sino un riesgo serio para todo el hemisferio. Hoy en día, la dictadura está tan aislada que incluso sus antiguos amigos más cercanos no quieren defenderla".