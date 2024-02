Daniel Ortega se burla de los apátridas desterrados en homenaje a Sandino

Equipo de Periodistas

Febrero 21, 2024 07:26 PM

Daniel Ortega se burló de los "apátridas", nicaragüenses que desnacionalizó y condenó al destierro por oponerse a la dictadura.

Ortega rindió homenaje al General Augusto C. Sandino, héroe nacional en el país, por el 90 aniversario de su muerte. El evento lo ocupó para hacer burla a los 317 nicaragüenses que el 09 y 115 de febrero respectivamente, dejó sin nacionalidad en el año 2023 al declararlos "traidores a la patria" y desterrarlos a Estados Unidos en lo que respecta al grupo de los 222.

"Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses como esos que dejaron de ser nicaragüenses y están ahora en Estados Unidos y ahora son yanquis. Otros están en España y se sienten españoles y ya deben hablar como españoles", dijo Ortega simulando hablar con el acento español.

Y continuó "el que traiciona a su patria dejan de tener patria, por eso se llaman apátridas".

"Son los mismos que están con Somoza que en el 79 salieron huyendo, los mismos que en 2018, quisieron desbaratar este país, son los mismos traidores vendepatrias, apátridas", remató.

El dictador arremetió contra Estados Unidos, primero por la guerra Israel-Gaza poniéndose al lado de Palestina.

"La batalla continúa, los imperialistas de la tierra no han desaparecido, mas bien están cometiendo crímenes horrendos como el que cometen contra el pueblo Palestino día a día a vista y paciencia de los países que se dicen civilizados, de países cómplices de esos crímenes y lanzan agresiones contra todos los pueblos, contra el pueblo nicaragüense. Lanzan agresiones ellos pero los pueblos resisten, los pueblos no se rinden, los pueblos no se venden jamás y en este manifiesto dice nuestro General Sandino", añade.

Esta es la segunda aparición de Ortega en lo que va del año 2024. Al cumplir 46 días sin estar a la vista de los nicaragüenses asistió a un velatorio de la esposa de su ex asistente Federico Lacayo, conocido como "Pitín Lacayo", el pasado 11 de febrero pasado, cuya foto la compartió en redes sociales un sobrino de la difunta y luego la borró. Hasta esa fecha Ortega había estado ausente desde el 27 de diciembre 2023 cuando fue su último acto público.

Pero este miércoles 21 de febrero apareció en un acto oficial y televisado, 10 días después de asistir al velatorio.

Más homenajes a Sandino

(EFE) El Estado de Nicaragua, el Ejército, la Policía y simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) rindieron homenaje este miércoles al héroe nicaragüense Augusto Nicolás Calderón Sandino (1895-1934), conocido como Augusto César Sandino, con motivo del 90 aniversario de su muerte.

La Asamblea Nacional (Parlamento) rindió tributo a Sandino con la colocación de ofrendas florales en el monumento a los Tres Generales, en honor de Juan Pablo Umanzor, Francisco Estrada y Sandino, ubicado en la avenida peatonal a su nombre General Augusto C. Sandino, a orillas de la sede del Poder Legislativo, en Managua.

El Parlamento, que preside el sandinista Gustavo Porras, destacó en una declaración el patriotismo y antiimperialismo estadounidense de Sandino, quien es "símbolo de nuestras victoriosas luchas en defensa de la libertad, dignidad y autodeterminación".

Asimismo, subrayó el legado de Sandino, "quien fue emboscado, traicionado y asesinado, pero su gesta, su grandeza, y su honrosa convicción de patria libre o morir, sigue viva en el alma del pueblo nicaragüense".

Los tres generales fueron asesinados el 21 de febrero de 1934, en una emboscada de la Guardia Nacional que dirigía Anastasio Somoza García, tras cenar con el entonces presidente, Juan Bautista Sacasa, y el propio Somoza en la Loma de Tiscapa, en Managua, antigua sede de la Presidencia.

El Ejército, "fiel" a los ideales de Sandino

El Ejército de Nicaragua también conmemoró por separado el 90 aniversario "del paso a la inmortalidad del héroe nacional, general de hombres libres Augusto C. Sandino" y colocó una ofrenda floral ante un monumento ecuestre que erigieron en su honor en las instalaciones de la Comandancia General, según informó en una declaración.

"El día de hoy el Ejército de Nicaragua, en todas las unidades militares, rindió homenaje al general Sandino en el 90 aniversario de su paso a la inmortalidad", indicó la institución castrense.

Según el Ejército, Sandino es protagonista de la "gesta inmortal del más grande patriota nacido en nuestra amada patria Nicaragua, quien luchó contra la intervención norteamericana de 1927 a 1933, año en que la derrotó".

"La gesta del general Sandino es el más grande y digno ejemplo por la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacional", remarcó la institución militar.

El Ejército declaró a sus miembros como "fieles a los ideales del general Sandino y como dignos y leales herederos de su legado histórico de patria y libertad, juramos siempre defender, aún a costa de nuestras propias vidas, los sagrados intereses de Nicaragua y los nicaragüenses".

Policía destaca pensamiento "antiimperialista" de Sandino

Por su lado, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior rindieron homenaje a Sandino con ofrendas florales colocadas en el monumento de los Héroes de la Patria, ubicado contiguo a la Plaza de la Revolución, en Managua.

"El general Sandino nos legó, nos dejó su ejemplo victorioso con firmeza y, sobretodo, su pensamiento antiimperialista. A 90 años, Sandino vive en el corazón de todos los policías, en todos los funcionarios del Ministerio del Interior", afirmó el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz.

En diversos municipios de Nicaragua los miembros del FSLN realizaron recorridos por las calles para rendir homenaje a Sandino.

El Gobierno, por su lado, no ha anunciado aún si el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, rendirán honores a Sandino, como hacen cada año.

Sandino (1895-1934) encabezó un ejército irregular que luchó contra la ocupación estadounidense de Nicaragua entre 1927 y 1934.

Además inspiró al gobernante FSLN, fundado en 1961, y la Revolución Popular Sandinista implantada por los nueve comandantes que gobernaron ese país de 1979 a 1990, encabezados por el actual presidente Ortega, en el poder nuevamente desde 2007.