Desterrado político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro recibe nacionalidad española

España concedió la nacionalidad al excarcelado y desterrado nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, quien forma parte de los 222 ex prisioneros políticos enviados a Estados Unidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

En un video divulgado en su cuenta oficial en X, Chamorro compartió con sus seguidores que adquirió la ciudadanía española.

“Gracias España por su solidaridad!. La arbitrariedad de la dictadura no me quitará nunca lo Nicaragüense”, señaló.

Explicó que hoy prestó juramento a la ciudadanía española “quiero agradecer especialmente al Consulado de España en Chicago y al consulado general en Houston donde inicié los trámites y muy especialmente al gobierno y pueblo español por este ofrecimiento generoso que se hizo palpable inmediatamente después de la injusticia que pretendía cometer la dictadura al eliminar y quitar nuestra ciudadanía”, expresó.

Según Chamorro, el despojo de la nacionalidad es un acto totalmente condenable y repudiable “constituye un delito de lesa humanidad ya que está consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ningún Estado puede quitarle la ciudadanía a un conciudadano, de tal manera, de que la solidaridad del Gobierno español se hizo inmediata ofreciendo la ciudadanía a todos aquellos nicaragüenses despojados de manera arbitraria e ilegal”.

El día de hoy, he adquirido la ciudadanía española. Gracias España 🇪🇸 por su solidaridad! La arbitrariedad de la dictadura no me quitará nunca lo Nica! 🇳🇮 pic.twitter.com/9vPRvCVTym