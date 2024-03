EEUU critica a Nicaragua por ser “permisiva” y “alentar” el flujo irregular de migrantes africanos

Equipo de Periodistas

Marzo 27, 2024 01:41 PM

El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la falta de control que Nicaragua tiene sobre el flujo de migrantes africanos que atraviesan el país centroamericano utilizando el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino.

En un video emitido por la Embajada de Estados Unidos en Managua, el jefe de misión Kevin O’Reilly señala que "la permisividad" del gobierno nicaragüense ha permitido que "miles de migrantes africanos" emprendan un viaje en vano ya que "la frontera de Estados Unidos permanece cerrada a la migración irregular".

Migrantes tratan de cruzar las vallas fronterizas, el 20 de marzo de 2024, en Ciudad Juárez, México. EFE.

Este mensaje fue resforzado por el propio Kevin O’Reilly quien aseguró que “demasiados ciudadanos de Africa occidental intentan viajar de forma irregular atraídos por las autoridades permisivas de Nicaragua que irresponsablemente alientan la inmigración y luego intentan un viaje peligroso e incierto al norte”, dijo.

Asimismo, el diplomático estadunidense pidió no intentar este viaje peligroso y aconsejó no arriesgarse al sufrimiento en el camino porque “demasidadas personas mueren durante estos viajes. Por favor, no ponga su destino y su vida en manos de los traficantes”, insistió.

El anuncio también indica que Nicaragua ha alentado al flujo migratorio. “Muchos migrantes de otros países usan el aeropuerto de Nicaragua para emprender un viaje en vano tratando de entrar irregularmente a los Estados Unidos, creyendo en falsas promesas de traficantes”, se lee en la descripción del video.

Tras muerte de nicaragüense en México, coyotes desaparecen cuerpo

Esta misma semana se conoció el fallecimiento de la migrante nicaragüense Judith Lazo Rodríguez, de 26 años. La joven, que viajaba hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, falleció en México tras sufrir una hemorragia mientras era "guiada" por coyotes, según denunció su familia.

La familia de Lazo Rodríguez denuncia que los coyotes, tras la muerte de la joven, desaparecieron su cuerpo.

Juana Rodríguez, madre de la víctima, recibió la noticia del fallecimiento de su hija el pasado 24 de marzo por parte de otro migrante que viajaba con ella.

La falta de atención médica durante la travesía irregular y la desaparición del cuerpo de la joven agravan la tragedia.

La familia ahora busca ayuda para que las autoridades mexicanas encuentren el cuerpo y pueda ser repatriado a Nicaragua.