El Salvador protestó ante Honduras por ratificar Tratado marítimo con Nicaragua

Equipo de Periodistas

Abril 02, 2024 05:23 PM

El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo este martes que El Salvador presentó una protesta contra Honduras por haber ratificado un tratado marítimo con Nicaragua en aguas del Golfo de Fonseca (Pacífico), región que comparten los tres países centroamericanos.



"El Salvador, de hecho, protestó nuestra aprobación del Tratado, nosotros vamos a responder esa protesta porque ellos tienen otra posición. Hemos recibido una protesta de parte de El Salvador, porque ellos sostienen que debemos estar los tres, si no, no vale la negociación", dijo Reina al Canal 5 de Televisión en Tegucigalpa.



El Parlamento de Honduras ratificó el 19 de marzo un "Tratado de límites con Nicaragua en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca", que fue suscrito por los dos países en octubre de 2021 por el entonces presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega.



Reina no precisó detalles sobre la protesta de El Salvador, pero recordó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictó sentencia sobre un centenario contencioso limítrofe entre Honduras y El Salvador el 11 de septiembre de 1992.

El diplomático hondureño señaló que la CIJ "no dice en ningún momento no tienen que estar los tres, la Corte dice los invitamos a las partes a negociar".



"De hecho, nosotros estamos buscando volver a sentarnos, estamos invitando a El Salvador y Nicaragua. Creo que es el momento precisamente de sentarnos a ver esto", recalcó.



Reina considera que es el momento de "superar esta etapa de las diferencias marítimas, de las diferencias limítrofes, de avanzar a una época de desarrollo en el golfo de Fonseca".



Además, recordó que durante muchos años la posición de El Salvador era que solamente "El Salvador y Nicaragua eran limítrofes en la salida del golfo y que Honduras tenía derechos a lo interno, pero no a establecer sus derechos afuera del Pacífico".



"Pero la sentencia -de 1992- es clara, aquí hay una cosoberanía de los tres Estados, pero a partir de la línea de cierre de La Bocana, Honduras puede extender y tiene un derecho a extender sus derechos soberanos al océano Pacífico", subrayó.



"También señala que hay una línea de tres millas marítimas que corresponden a cada Estado, que sería como una línea imaginaria, que son parte del mar territorial y desde aquí se invita a los tres Estados a ponernos de acuerdo en una negociación, de buena fe, para establecer la línea de salida", expresó el canciller hondureño.



La CIJ definió las fronteras terrestre y marítima entre Honduras y El Salvador, que en julio de 1969 libraron una guerra de 100 horas por un centenario contencioso limítrofe y migratorio que distanció a los dos países durante once años, hasta que en 1980 firmaron un tratado de paz en Lima, Perú, orientado a que en los cinco años siguientes buscarán un arreglo bilateral, que no lograron, por lo que el caso lo llevaron a la CIJ. EFE