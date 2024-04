Régimen en Nicaragua compara caso de Alemania en la CIJ, con demanda a EEUU por financiar la "Contra"

El embajador nicaragüense en La Haya, Carlos José Arguello Gómez, dijo vía telefónica al Canal 4 de televisión en Managua que para el caso con Alemania, Nicaragua no tiene "fuerza militar, lo que tiene es "alguna experiencia" en el litigio internacional

Abril 08, 2024 02:05 PM

Nicaragua comparó este lunes la acusación que interpuso contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por "no prevenir un genocidio” contra los palestinos de la Franja de Gaza al mantener su “apoyo político, financiero y militar” a Israel, al que presentó hace 40 años contra Estados Unidos por financiar a la "Contra".

El embajador nicaragüense en La Haya, Carlos José Arguello Gómez, dijo vía telefónica al Canal 4 de televisión en Managua que para el caso con Alemania, Nicaragua no tiene "fuerza militar, lo que tiene es "alguna experiencia" en el litigio internacional.

En ese sentido, recordó que un 9 de abril de 1984 Nicaragua presentó una demanda contra Washington en la que pidieron prohibir que EE.UU. "continuara financiando, apoyando y dándole armamento a la Contra", que libró una guerra civil contra los sandinistas en la década de 1980, que dejó decenas de miles de muertos.

"En este caso lo que estamos pidiéndole a la CIJ es que le diga a Alemania que no pude seguir financiando, apoyando y dándole armamento a Israel", explicó.

¿Por qué Nicaragua no acusa a EE.UU.?

"Así que curiosamente se nos juntaron, 40 años después, situaciones similares", expuso Argüello, doctor en derecho desde 1970 y que fue parte del equipo que logró que la CIJ condenara, el 27 de junio de 1986, los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua, realizados en plena guerra civil y financiados por EE.UU., por lo que Washington fue condenado a pagar una millonaria indemnización que no ha abonado.

El diplomático recordó que cuando Nicaragua demandó a EE.UU., el país norteamericano canceló inmediatamente su reconocimiento a la CIJ e hizo caso omiso al derecho internacional.

En el caso con Alemania, dijo, tienen la esperanza de que no pondrán ninguna restricción o reserva particular a la CIJ, como lo hizo EEUU hace 40 años, "para decir que la Corte se está extralimitando".

Según Argüello, EE.UU. es el país que actualmente contribuye más militarmente con Israel, luego Alemania, pero a Washington no lo acusan en la CIJ porque "no podemos, y aunque pudiéramos, simplemente estaríamos perdiendo el tiempo, porque primero no harían caso políticamente, y segundo con los medios de comunicación bajo el control que tiene Estados Unidos, ni siquiera le darían relevancia a lo que está sucediendo".

Managua busca que Alemania cese ayuda militar a Israel

Nicaragua solicitó este lunes a la CIJ exigir a Alemania “cesar de proveer apoyo” político, financiero y militar a Israel “ante su campaña de destrucción” del pueblo palestino, ya que viola la Convención del Genocidio, e instó a Berlín a diferenciar su compromiso con el “pueblo judío” del “Gobierno israelí”.

Managua también denunció que Berlín facilita la comisión de un genocidio en Gaza con la retirada de su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).

La UNRWA trata de brindar apoyo, protección y cubrir las necesidades más básicas de unos 5,6 millones de refugiados palestinos registrados en Jordania, el Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. En enero, Israel acusó a combatientes del grupo Hamás de emplear oficinas de la UNRWA en el norte de Gaza para sus operaciones y mostró armamento supuestamente hallado en su interior.

Esto llevó a varios países, entre ellos principales donantes como EE.UU., Reino Unido y Alemania, a retirarle la financiación a la agencia de la ONU.

La CIJ celebra este lunes y martes audiencias sobre la necesidad de emitir medidas cautelares contra Alemania en un procedimiento iniciado en marzo por Nicaragua, que acusó a Berlín de no tratar de “prevenir un genocidio" plausible contra los palestinos de Gaza, al proporcionar “apoyo político, financiero y militar” a Israel y al retirar la financiación a la UNRWA.

Este procedimiento es separado del iniciado por Sudáfrica a finales de diciembre para acusar a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio (1948) con sus operaciones en la Franja. La CIJ emitió medidas cautelares en enero para exigir a Israel pasos “inmediatos y efectivos” que impidan la comisión de un genocidio contra los palestinos de Gaza. EFE