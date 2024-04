Alemania quita importancia al cierre de embajada nicaragüense y no ve relación con La Haya

Equipo de Periodistas

Abril 12, 2024 10:07 AM

El Gobierno alemán quitó este viernes importancia al cierre de la embajada nicaragüense en Berlín y dijo que no ve ninguna relación con el proceso judicial que se desarrolla en La Haya tras acusar Managua a Alemania de complicidad en el "genocidio" en Gaza por su apoyo a Israel.



"Nicaragua está cerrando una serie de representaciones diplomáticas en diversas partes del mundo como medida de ahorro. No tenemos conocimiento de que haya relación alguna por el proceso de La Haya", en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dijo el portavoz de Exteriores, Sebastian Fischer.



La notificación del plan de cierre de la representación en Alemania fue notificado por Nicaragua a Berlín en enero, dijo en una rueda de prensa ordinaria del Ejecutivo alemán, en la que recalcó que su país no va a renunciar en respuesta a su embajada en Managua.



"Nuestra embajada en Nicaragua seguirá abierta. El proceso de La Haya no es una razón para cerrar una embajada. Justo cuando hay diferencias es necesario que haya canales del diálogo y sin embajadas el diálogo se hace más difícil", aseguró Fischer.



El portavoz lamentó por otra parte que Nicaragua no haya abierto la posibilidad de un diálogo sobre las diferencias entre ambos países antes de recurrir al alto tribunal de la ONU en La Haya.



Asimismo, Fischer dijo que seguirá habiendo relaciones entre los dos países y que la embajada nicaragüense en Viena se ocupará ahora también de los vínculos del país centroamericano con Alemania.

Ortega cierra embajada en Berlín

