Rosario Murillo se burla otra vez de los desterrados, los tilda de “odiosos”

Equipo de Periodistas

Abril 17, 2024 03:44 PM

Rosario Murillo afirmó este miércoles en medios oficialistas que cada vez son menos los “odiosos” en Nicaragua, basando su afirmación en el reciente informe de la firma encuestadora M&R, que paga su régimen.

Según dicho informe, el 94% de los nicaragüenses "respira paz en el país", pese a los recientes reportes de la sociedad civil como el Monitoreo Azul y Blanco que afirma que desde hace seis años el mes de abril ocupa el pico en violación de derechos humanos.

“Cada vez son menos los odiosos, los llenos de odios que transpiran odio, cada vez menos porque aquí hay un pueblo de alegría, de creatividad, un pueblo de imaginación que nos ha permitido proyectarnos siempre en vigorosos sueños”, afirmó.

A seis años de conmemorarse el inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua, que dejaron más de 355 personas fallecidas, el régimen sandinista ha declarado el mes de abril como el “Mes de la Paz”.

“Estos son días en los que nos recuerdan el odio, destierra el odio. No queremos odios, destierra a los miserables porque no queremos miserias, destierra a los pirómanos porque no queremos fuegos de odio y no queremos ni tendremos nunca esos miserables fuegos de odio que son satánicos, diabólicos y eso aquí no volverá jamás”, sentenció.

Desde el primer día de abril, Rosario Murillo ha mantenido un fuerte discurso de odio contra los nicaragüenses que en abril de 2018 se atrevieron a desafiar su régimen.

“Vamos saludándonos y abrazándonos en estos días de triunfo de nuestros valores cristianos, socialistas y solidarios como hermanos luchando y avanzando en paz, en estabilidad trabajando como merecemos también”, añadió.

Embajadores en Gran Bretaña y Turquía

Entre su discurso de odio Rosario Murillo hizo un paréntesis para anunciar el beneplácito recibido por Mauricio Carlos Alberto Gelli como nuevo embajador de Nicaragua ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte en calidad de concurrente con sede en Madrid, España donde es embajador residente.

“También tenemos la presentación de cartas credenciales de nuestra compañera Tatiana Daniela García Silvia al presidente de Turquía, esto se re realizó el día de hoy, está presentando sus credenciales para comprometerse a trabajar todos los días para fortalecer nuestras relaciones entre pueblos y gobiernos”, dijo.