Nicaragua cierra embajada en Corea del Sur y consolida alianza con Corea del Norte

Para el ex embajador Arturo McFields, “es la noticia más importante del año en temas de política exterior, porque significa que el régimen nicaragüense se radicaliza más"

Equipo de Periodistas

Abril 24, 2024 10:25 AM

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida su alianza con Corea del Norte, tras ordenar el cierre de su embajada en Corea del Sur y retirar el nombramiento de su embajadora en ese país, denunció el ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields.

El régimen de Nicaragua publicó el martes 23 de abril en la Gaceta, la cancelación del nombramiento de su embajadora en Corea del Sur, Zhenia Ruth Arce Zepada.

“La dictadura de Nicaragua ha cerrado su embajada en Corea ya lo confirmaron las autoridades del país, la dictadura cierra embajada en Corea del Sur y prioriza los recursos y mayor trabajo con Corea del Norte, una nación calificada como un estado terrorista, un estado que vive amenazando a la comunidad internacional con bombas nucleares”, expresó McFields.

Según el ex diplomático, la decisión de Ortega Murillo es un “salto al vacío” que se traduce en mayor aislamiento internacional.

“Esto significa un salto al vacío, mayor aislamiento, mayor pobreza para Nicaragua, confirmado la dictadura cierra su embajada en Corea del Sur y prioriza la relación con Corea del Norte esto ya lo confirmaron las autoridades de Corea del Sur”, indicó.

Según McFields, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur informó que Nicaragua cerró la sede diplomática por supuesta falta de recursos económicos, aunque el trasfondo es que refuerzan su alianza con Corea del Norte, poniendo en riesgo a Nicaragua.

“Corea del Norte no está en capacidad de dar ni un centavo a Nicaragua. Corea del Sur brindaba apoyo en construcción, agua, carreteras. Proyectos que quedarían en riesgo. Esta es la movida más peligrosa que hace Ortega y más radical desde el cierre de la embajada de Taiwán e inicio de relaciones con China Comunista”, advirtió McFields en declaraciones a 100% Noticias.

Señala que esta nueva medida responde al anuncio de nuevas sanciones, tras la aprobación de la Ley que aprobó el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU.

“A mayores sanciones, más radicalización. Corea del Norte es un país que no tiene que comer, cada vez que la comunidad internacional no les da comida comienzan con sus amenazas, todo su presupuesto va para armas, militarización mientras el país se muere de hambre.Quien sale afectado es siempre el pueblo con estas medidas de Ortega”, asegura McFields.

Reiteró que la decisión es grave, “es la noticia más importante del año en temas de política exterior, porque significa radicalizarse más. Se corre riesgo que Nicaragua sea incluida en lista de patrocinio al terrorismo, pero eso está por verse”.

Corea del Sur confirma cierre

El medio de comunicación The Korea Herald reportó que el Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl confirmó que Nicaragua decidió cerrar su embajada en Corea del Sur por dificultades financieras como una de las principales razones.

"El gobierno de Nicaragua ha informado recientemente a nuestro gobierno de su decisión de cerrar su embajada en Corea del Sur debido al empeoramiento de las condiciones financieras", confirmó un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo condición de anonimato al medio.

"Tras la decisión, parece que la embajada en Corea del Sur permanecerá cerrada en el futuro previsible".

Aclaró que un embajador de Nicaragua destinado en un tercer país se encargará de los asuntos coreanos simultáneamente para mantener las relaciones diplomáticas con Corea del Sur.

Mientras tanto, la embajada de Corea del Sur en Managua, Nicaragua, seguirá funcionando. Embajadora de Nicaragua en Corea del Sur, Zhenia Ruth Arce Zepada.

Resaltan que esta no es la primera vez que Nicaragua cierra su embajada en Seúl, en mayo de 1997 cerró por limitaciones financieras. Permaneció inactiva hasta octubre de 2014, asumiendo la Embajada de Nicaragua en Tokio, Japón.

Dicha información coincide con la cancelación del nombramiento de la embajadora nicaragüense Zhenia Arce.

“Artículo 1. Dejar sin efecto el Nombramiento de la Compañera Zhenia Ruth Arce Zepeda, en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Corea, contenido en el Acuerdo Presidencial No. 61-2023, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Diario Oficial No 95, del 31 de mayo de dos mil veintitrés”, reza el Acuerdo Presidencial No. 53-2024 publicado en La Gaceta, Diario Oficial.

Apertura de embajada nicaragüense en Corea del Norte

En julio del 2023, el régimen de Daniel Ortega anunció la apertura de una embajada en Corea del Norte y en reciprocidad, ese país también enviará a su representante a Nicaragua.

Posteriormente en diciembre del mismo año, a través del acuerdo presidencial 251-2023, Ortega designó en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante el Gobierno de Corea del Norte, con sede en la ciudad de Pionyang, a Manuel Modesto Munguía Martínez, un exconsejal de la Alcaldía de Managua.

Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas en la década de 1980 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

El primer embajador nicaragüense en Corea del Norte fue el fallecido diplomático Adolfo Moncada Zepeda.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales.