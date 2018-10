BOICOTEARAN A PAUL OQUIST.

4:56 a.m.

Los movimientos ambientalistas que se oponen al Canal Interoceánico han anunciado que boicotearán dos presentaciones que hará en los próximos días el Ministro Asesor de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist. Oquist participará en dos diferentes foros regionales empresariales en Costa Rica y Panamá, respectivamente, en donde se discutiría sobre las obras de infraestructura regionales para 2015 y aprovechará para presentar el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Grupos de campesinos y ambientalistas estuvieron recientemente en Costa Rica gestionando apoyo de grupos sociales, ambientalistas y hasta de partidos políticos ticos, para enfrentar lo que ellos llaman 'ola represiva' en Nicaragua. 'La próxima semana Ortega presentará el proyecto del canal en Costa Rica ante otros gobiernos de América Latina y el Caribe. Juntemos 500.000 firmas de apoyo para frenar el canal y llevemos nuestro mensaje directamente a la reunión frente a todos los gobiernos de América Latina', dijeron estos grupos hoy por las redes sociales. Mientras tanto una nueva protesta ha surgido de parte del gobierno de Costa Rica, exigiendo información sobre el Canal Interoceánico que se construirá en Nicaragua, pero esto no es casual, sino que surge horas después que una misión de alto nivel de RAMSAR estuviese en Nicaragua conociendo del mega proyecto y lo alabaran. En diferentes medios de comunicación el canciller costarricense Manuel González ha insistido en que las autoridades costarricenses todavía no tienen mucha información sobre el canal. No se descarta que el gobierno tico trate de obtener información a través de RAMSAR para cuestionar el proyecto. Hasta San José han estado viajando grupos de ambientalistas nicaragüenses buscando apoyo para mantener el nivel de las protestas en Nicaragua. González dijo que seguirán pidiendo información a Managua.