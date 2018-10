25, Marzo, 2015 25, Marzo, 2015 9:51 a.m. 9:51 a.m.

CESAR ZAMORA ACUSA A MONSEÑOR BAEZ DE ESTAR EN CONTRA DE EMPRESA PRIVADA

``Le tengo admiración a Monseñor Báez, pero estoy viendo la realidad y lo que se trata aquí es de destruir moralmente al sector privado para que echemos pie atrás, y las declaraciones de Monseñor Báez, de alguna manera van en esa dirección`` señaló hoy el empresario César Zamora al reaccionar a las ultimas declaraciones de Monseñor Silvio Báez, añadiendo ``que si Monseñor Silvio Báez piensa que Carlos Pellas, o yo, estamos haciendo algo malo, que lo diga personalmente y no hablar sin fundamento`` resaltó el empresario. Zamora señaló al MRS de sembrar la cizaña, "Conozco de dónde vienen esos ataques, conozco dónde son generados. Yo he visto con mis ojos, cómo la misma gente que hoy rodea a Monseñor Báez rodeaba antes a Eduardo Montealegre, a quien trataban con lisonjas... y hoy esas mismas personas odian a Eduardo Montealegre", dijó Zamora Hinojos. "El único interés de las tres letras (MRS) es destruir al gobierno de Daniel Ortega" agregando que "es cierto, hay gente en el sector privado que solo ven por sus intereses, los hay también en la sociedad civil, entre los periodistas que solo velan por sus intereses, y también hay curas que solo están velando su interés personal". Zamora agregó que "mi lealtad como empresario es en primer lugar a mi familia, en segundo lugar a los dueños de los activos que administro, en tercer lugar a los empleados de la empresa y en general con toda la sociedad". El pasado domingo Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua expresó en una entrevista en el programa Esta Semana, que en ``la palabra de Jesús no se puede servir a Dios y al Dinero ``refiriéndose así al sector empresarial del país, a lo que señaló que ``aquí estamos construyendo una sociedad materialista, donde la riqueza, dinero y crecimiento del mercado, cuenta más que las personas. Hay poca preocupación por la población empobrecida`` dijo Báez. Para Zamora, ``la empresa privada también trabaja para apoyar a la población, atrayendo inversiones que generan trabajo y yo como empresario, primero soy leal con mi familia, luego con mis empleados y también a mi país, entonces, la declaración del Monseñor Báez sobre la postura de la empresa privada de estar confabulada para obtener más dinero y no ayudar a los pobres, para mí es una declaración sin fundamento`` expresó el ex presidente de Amcham durante su visita al programa de Jaime Arellano en la Nación, trasmitido por 100% Noticias El Canal. Según el Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua ``en la fe cristiana no puedes tener una vida privada religiosa y por otra parte, una vida pública en donde se esté al servicio de la acumulación del dinero. Los bienes materiales no son malos en sí mismo, pero nosotros lo hacemos mortíferos al ponerlos como dioses y ponemos nuestra seguridades en ellos`` precisó. Fuente: 100% Noticias