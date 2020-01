El comité electoral de la Unidad Nacional Azul y Blanco, rechazó los recursos de impugnación de los miembros electos en el consejo político de la UNAB, Tamara Dávila y Jesús Téfel.

La impugnación a Dávila la realizó una persona natural que no es miembro de UNAB, a través de la plataforma Activismo Digital Nicaragüense, ADNIC, y Téfel fue impugnado por los grupos de Masaya y Granada. Vale destacar que ADNIC no impugnó a Dávila, solo fue el canal para llevar la impugnación a UNAB, según Dávila, quien no precisó el nombre de la persona que impugnó su elección. La impugnación fue rechazada por ser extemporánea.

Se conoce extraoficialmente que van a crear el miembro número 13 en el consejo político de la UNAB, esto tendría que ser aprobado por la Asamblea interna de esta organización. De ser así el miembro número 13 sería Cristhian Fajardo, lider de Masaya.

Este viernes el comité electoral de la UNAB dará a conocer los resultados definitivos de la elección.

