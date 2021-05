Costa Rica supera los 300.000 casos de covid-19 y se acerca a los 4.000 muertos

8:08 a.m.

Mayo ha sido el peor mes de la pandemia para Costa Rica

San José, (EFE).- Costa Rica llegó este lunes a 303.390 casos de la covid-19 y 3.849 fallecidos a lo largo de la pandemia, y comenzó a regir una suspensión total del curso lectivo por mes y medio como parte de las estrategias para frenar la tercera ola de contagios.



Los datos divulgados este lunes por el Ministerio de Salud indican que Costa Rica en la actualidad hay 69.327 casos activos y 1.409 personas hospitalizadas, de las que 518 se ubican en cuidados intensivos, área donde hay una lista de espera para ingresar.

Mayo ha sido el peor mes de la pandemia para Costa Rica, pues hasta el momento se registran 52.399 contagios (17 % del total de casos) y 618 fallecidos (16 % del total de muertos).



Anteriormente los meses con más casos de covid-19 en el país habían sido septiembre de 2020 con 34.473 casos, octubre de 2020 con 34.211 y abril de 2021 con 33.645 casos.



La semana del 10 al 16 de mayo fue la que registró la mayor cantidad de contagios en toda la pandemia con 17.326 y en la cual además se marcaron los picos de 3.173 casos, el día 12, y de 3.039 el día 13.



Para la semana del 17 al 23 de mayo, la cantidad de contagios fue de 16.086, lo que supone una caída del 7 % con respecto a la anterior.



Este lunes comenzó a regir en el país una suspensión total del curso lectivo que se extenderá hasta el 12 de julio, como parte de las acciones para frenar la curva de contagios y luego de numerosas quejas de los sindicatos de docentes que exigían aplicar clases totalmente virtuales y que se priorizara la vacunación para los trabajadores del sector educativo.



Costa Rica inició el curso lectivo el pasado 8 de febrero en una modalidad mixta entre los presencial y lo virtual.

El Ministerio de Educación aseguró que no es factible en el país impartir lecciones virtuales en su totalidad, pues alrededor del 40 % de los estudiantes no cuentan con internet o dispositivos adecuados en sus casas.



Desde mediados de abril Costa Rica enfrenta una tercera ola de contagios mucho más fuerte que las anteriores que ha saturado los hospitales, especialmente las unidades de cuidados intensivos.



El Gobierno no aplicará cierres de comercios y ha optado por otras medidas para contener la ola de contagios como restricciones a la circulación de vehículos.



En cuanto a la vacunación, el último dato divulgado indica que en este país de 5 millones de habitantes, al 17 de mayo se habían inyectado 1.251.900 dosis y que 530.018 personas ya tenían las dos.



Según anunciaron las autoridades, en los próximos días se acelerará la vacunación debido a la llegada de lotes más grandes de Pfizer y al arribo de los primeros de AstraZeneca.

