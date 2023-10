La hemodiálisis no es el final: sobrevivencia depende de múltiples factores, dice especialista

Don Renaldy es un hombre de amplia sonrisa, conversador y con buen apetito. Entre un grupo de personas que desayunaban en un pequeño comedor en las afueras del Hospital Antonio Lenín Fonseca, en Managua, él destacaba porque daba mensajes de esperanza.

Tiene 50 años, aunque aparenta menos. Desde hace 9 años presenta insuficiencia renal crónica y le realizan hemodiálisis.

“Cuando me dijeron que tenía insuficiencia renal, yo ni sabía qué era eso. El doctor me explicó bien de qué se trataba, pero yo no terminaba de entender cómo se me habían dañado los riñones, mucho menos que tuviera idea de la hemodiálisis”, compartió don Renaldy.

Este señor asegura que la primera vez que le hicieron la hemodiálisis pensó que iba a morir pronto, pues salió fatigado y otros pacientes que tenían hasta un año en tratamiento lo desanimaba.

“Yo me sentía en la flor de la vida cuando de pronto me sentía cansado todo el tiempo. Trabajaba en una mina en el Caribe, pero un día empecé a sentir que no me llegaba el aire, era un cansancio en el cuerpo que parecía como si había caminado leguas, me dolía la cabeza y empecé a enflaquecer. Me fui a la clínica del plantel y me transfirieron a Matagalpa, luego me mandaron para acá al Lenín”, señala.

Don Renaldy recuerda que toda la gente le decía que iba a morir pronto, porque la enfermedad de los riñones “es mala” y “porque decían que me iban a sacar toda la sangre del cuerpo para lavármela, pero como le digo, yo no tenía ni idea de cómo era eso, me imaginaba un lavandero o algo así”, dice entre risas.

En las tres primeras hemodiálisis, estuvo acompañado de su hija mayor, sin embargo, la joven le dijo que era muy cansado estar viniendo semanalmente a Managua.

“Más que la enfermedad, en ese momento me golpeó más ver la indiferencia de mi familia. En el trabajo me indemnizaron y decidí venirme a Managua. Aquí compré un cuartito pequeño, donde me alcanza lo necesario, porque la frecuencia de la hemodiálisis aumenta con el tiempo, ahora vengo dos veces a la semana y aquí estoy, me siento bien y ya son 9 años, cosa que la gente decía que iba a morir ahí no más”, refiere.

Esperanza de vida

Un nefrólogo que pidió el anonimato señaló a 100% Noticias que la hemodiálisis es un procedimiento que se emplea en pacientes en los que debido a la insuficiencia renal los riñones ya no pueden cumplir a cabalidad sus funciones.

“No te voy a decir que la hemodiálisis es un tratamiento fácil, pero es lo único que ayuda a los pacientes a compensar la falla renal, sin embargo, tiene sus riesgos y lo primero que la gente nos pregunta es cuánto tiempo van a vivir y eso es difícil de responder, pues cada ser humano es diferente y la reacción al procedimiento depende de muchos factores, hay personas que no soportan más de 5 hemodiálisis, pero otros viven años, tuve un paciente que vivió 16 años”, señala.

La actitud cuenta

El nefrólogo considera que cuenta desde la actitud del paciente hasta los hábitos que adopta una vez se le diagnostica la insuficiencia renal.

“Algunos pacientes se desmoronan en el consultorio, otros buscan otra opinión, porque se niegan a aceptarlo, pero algunos siguen fumando y tomando licor, porque les parece que no merece la pena privarse de las cosas que les gustan, esos pacientes son los que tienen menos esperanza de vivir”, afirma.

El nefrólogo asegura que en 20 años de ejercicio profesional ha visto cómo muchos pacientes jóvenes no han sobrevivido, porque se frustran, mientras que adultos mayores o de mediana edad enfrentan con mejor actitud el proceso.

“Someterse a hemodiálisis trae consigo la puesta de catéteres o venas falsas, eso puede infectarse y eso es riesgoso. Ahora bien, la sobrevivencia o buena aceptación depende también de si el paciente es hipertenso, diabético, toma, fuma y se cuida con la alimentación”, apunta el especialista.

Al respecto, don Renaldy asegura que él lleva una dieta basada en arroz, frijoles y algún lácteo como complemento. No come ningún tipo de carne, no consume sal y azúcar tampoco. “Como bien, pero no abuso. Mis frijoles no me faltan y siento que eso me ha ayudado”, apunta.

La literatura médica señala –explica el nefrólogo—que la esperanza de vida en promedio para un paciente con IRC que se practica hemodiálisis es de 4 años, pero insiste en que puede ser mucho más en dependencia de los factores antes mencionados.

Asimismo, asegura que hoy en día en Nicaragua hay mejores perspectivas, porque la hemodiálisis está dentro de la cobertura del Seguro Social y además es un servicio que brindan algunos hospitales públicos.

