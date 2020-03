8:39 a.m.

Los Estados Unidos intentan determinar cuál es el riesgo de recibir encomiendas que pudieran arribar de zonas sensibles. Tendría el mismo comportamiento que el SARS y el MERS

A medida que un nuevo coronavirus se propaga rápidamente por todo el mundo, los funcionarios de salud estadounidenses dicen que están evaluando “agresivamente” cuánto tiempo puede sobrevivir en las superficies para comprender mejor el riesgo de transmisión.

Según lo que se sabe sobre coronavirus similares, los expertos en enfermedades dicen que el nuevo brote del virus, llamado COVID-19, se transmite principalmente de persona a persona al toser o estornudar. El contacto con materia fecal de una persona infectada también puede transmitir el virus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos dicen que es posible que una persona se infecte al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Un análisis de 22 estudios anteriores de coronavirus similares, incluidos el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS) publicado en línea este mes en The Journal of Hospital Infection, concluyó que los coronavirus humanos pueden seguir siendo infecciosos en superficies inanimadas por hasta nueve días a temperatura ambiente. Sin embargo, pueden quedar rápidamente inactivos utilizando desinfectantes comunes, y también pueden disiparse a temperaturas más altas, escribieron los autores. Sin embargo, aún no está claro si el nuevo coronavirus se comporta de manera simila

“En cobre y acero es bastante típico, son casi dos horas”, dijo el jueves el director de los CDC, Robert Redfield, a los legisladores estadounidenses, refiriéndose a cuánto tiempo puede estar activo el nuevo coronavirus en ese tipo de materiales. “Pero diré que en otras superficies, cartón o plástico, es más largo, por lo que estamos viendo esto”.

La agencia dijo que es probable que exista un riesgo muy bajo de propagación de productos o embalajes que se envían durante un período de días o semanas a temperatura ambiente. Una portavoz de los CDC, en un comunicado enviado por correo electrónico, dijo que la agencia aún está investigando qué tan contagioso puede ser el virus cuando se deposita en superficies cotidianas más comunes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo esta semana que no tiene evidencia de que COVID-19 haya sido transmitido desde productos importados, pero la situación sigue siendo “dinámica” y la agencia dijo que evaluará y actualizará la orientación según sea necesario.

“El gran mensaje importante para llevar a casa es que esta es probablemente una pequeña proporción de la transmisión de virus respiratorios”, dijo Timothy Brewer, profesor de epidemiología y medicina en la Universidad de California, Los Ángeles. “En la comunidad, estos virus probablemente no sobreviven por mucho tiempo en las superficies”.

Brewer explicó que tales virus tienden a sobrevivir más tiempo en ambientes de baja temperatura y baja humedad, “es por eso que se ven muchos virus respiratorios durante el invierno”.