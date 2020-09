Ciudadano denuncia que mujer robó su billetera en microbus Carazo-Managua

Un ciudadano identificado como Erick Antonio Medrano viajaba con rumbo a la capital, en el asiento delantero del bus que cubre la ruta Jinotepe- Managua, al bajarse de la unidad de transporte Medrano se percató hasta entonces que no traía consigo su billetera, según narró la victima al medio Stereo Romance que cuando circulaban por el municipio de La Concepción, una ciudadana abordó la unidad de transporte y se sentó a la par.

El pasajero en un momento sintió que la mujer se acomodó en el asiento, pero hizo caso omiso a lo ocurrido, según declaró a Stereo Romance. Cuando se bajó del bus, en el kilómetro 8, de la Carretera a Masaya y ya no llevaba la cartera.

Lea Además: Joven embarazada fue hospitalizada, tras ser agredida por 3 mujeres en Malpaisillo

Por lo que, al darse cuenta de lo ocurrido, el ciudadano narra que abordó un taxi y siguió el bus, pero cuando la unidad de transporte se detuvo, ya no iba la mujer.

Por su parte el conductor le aseguró a Erick Medrano que dicha mujer se bajó de la unidad en Pharaos Casino, de la misma carretera hacia Masaya.

Lea También: Mujer muere degollada por su pareja en Boaco

Medrano destaca que los directivos de la unidad de transporte no quisieron acompañarlo para interponer la denuncia “Yo les dije que me acompañaran a poner la denuncia en la Policía para que no haya más víctimas, pero no quisieron acompañarme”, aseguró el afectado.

Según las Erick la mujer que robo su cartera tiene las siguientes características es alta, delgada y de piel morena.

Lea Además: Delincuentes matan a balazos a comerciante para robarle

En la cartera Erick portaba 6 mil córdobas, cédula de identidad, circulación de la moto y seguro de la misma. Por lo que se hace el llamado que si alguien encuentra los documentos pueda notificarlo y así evitar el tedio de sacarlos nuevamente.