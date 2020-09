Tragedia familiar, 4 murieron ahogados el fin de semana en Nicaragua

Dos familias, una en Boaco y otra en Estelí, están de luto, por la pérdida de dos de sus familiares respectivamente, quienes murieron ahogados.

Los primos Jesús Steven Moreno de 22 años de edad y Axel Torrez de 17 años, fallecieron por sumersión en el sector conocido como Naranja de Fátima o La Naranjita, al noreste de la ciudad de Estelí. Los hechos ocurrieron el domingo, reportó ABC Stereo

Jesús y Axel andaban a la orilla de una poza pescando junto a don Rosalío Moreno, padre de Jesús, cuando ya estaban terminando la faena, Axel cayó al agua, por lo que su primo, Jesús y don Rosalío intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente los primos fallecieron.

"Se me zafó de las manos, ya no tuve fuerzas, me faltaba para llegar a la piedra", relató entre llantos don Rosalío Moreno, padre de Jesús Steven. "Le dije 'hijito nada para la piedra', yo también casi me ahogo, la corriente me arrastró, lo empujé, lo halé y se me zafó, mi criatura se me ahogó", relató el padre, quien comentó que pescaban por entretenimiento.

Uno de los cuerpos fue rescatado por los pobladores de la zona, mientras el otro cadáver fue recuperado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Estelí. Al lugar también se presentaron socorristas de la Cruz Roja. La poza tiene aproximadamente 5 metros de profundidad.

Mientras el sábado en Boaco, se informó del fallecimiento de María Martínez y su hijo Edwing Antonio Taleno Martínez, de 7 años, quienes murieron ahogados luego que fueran arrastrados por una corriente de agua en la comunidad Los Planes en Boaco.

El medio de comunicación Notimatv informó que el niño Taleno Martínez jugaba en una quebrada cuando de repente se vino una descarga de agua que arrastró al menor, la madre no dudó en auxiliar a su hijo, lanzándose al agua para socorrer al niño, pero lamentablemente ambos fallecieron.