Delincuentes roban 100 mil córdobas a gestor de cobro en Managua

11:30 a.m.

Delincuentes armados despojaron de 100 mil córdobas a Oswaldo Ismael Guzmán Zúniga, de 27 años, quien trabaja como gestor de cobro para una financiera en Managua, reportó Stereo Romance.

Guzmán se movilizaba en su motocicleta en el sector del empalme La Curva-Villa Dignidad, en el Distrito VI, cuando los delincuentes le obstaculizaron el paso y le apuntaron con una pistola, quitándole la mochila y después se dieron a la fuga.

“Venía girando para el sur, cuando dos sujetos me interceptaron y con pistola me encañonaron y se me llevaron la mochila donde portaba el dinero, antes ya habían realizado un disparo, después se fueron en una motocicleta sin placa. Era uno chaqueta negra y otro chaqueta ploma, con rumbo al lado del mercado”, dijo Oswaldo Guzmán

Oficiales de la sancionada policía sandinista investigan el caso, informó el medio.