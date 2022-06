Un perro ataca a un ladrón y evita que roben motocicleta a su dueño

El sábado se viralizaron las imágenes de un can que al ver que su dueño se encontraba en peligro se abalanzó sobre el presunto delincuente y comenzó a atacarlo, el incidente ocurrió en el sector de Plaza España en Managua donde transeúntes se encargaron de grabar el momento justo y colgarlo en las redes sociales.

La acción del can que defendió a su amo con uñas y dientes permitió que este se llenara de valor y de frente le reprochara al atacado por el supuesto hurto.

“El broder por robarle la moto al broder le está yendo felluco”, se escucha de la persona que captó las imágenes y de fondo se escuchan ladridos y gemidos mientras continúa narrando “pobrecito porque mala nota”, dice al momento que enfoca hacia la moto que supuestamente el sujeto agredido pretendía robarle.

“Quitale el perro hombre”, se escucha de otra persona que presenció el ataque del can de tamaño grande. “Está bien, pero que deje al perro”, le sugiere nuevamente otro de los presentes, ante los gritos de clemencia del supuesto delincuente quien yacía en el suelo con la ropa desgarrada y ensangrentado.

Una señora interviene mientras el amo le suelta varios golpes al rostro al sujeto y el can lo rodea y lo muerde. Las personas solicitan al propietario del perro que lo retire del atacado, este continúa quejándose por las mordidas y arrastrándose, aunque intenta huir del lugar no puede desafiar la potente furia del animal.

El video tiene una duración aproximada de dos minutos y la escena es meramente controlada por el can y su joven propietario.

Mientras tanto, en redes sociales la mayoría ha calificado la acción del can como heroica. “Le dieron un buen susto por andar de atrevido. Tal vez con ese escarmiento canino aprende a respetar lo ajeno”. “Ante tantos ladrones que salen de la cárcel es justo y necesario tener un perro en casa de compañía y protección”. “Lo bueno es que el perro no lo agarró en serio si no lo hubiera matado”. Sin embargo, otros usuarios han condenado el actuar del can y lo calificaron de “inhumano”.