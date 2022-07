Entre los vehículos colisionados se encontraba un bus con 35 pasajeros

Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves 14 de julio del 2022, en la Comunidad La Concepción entre Estelí y el municipio de La Trinidad, el hecho ocurrió cuando un camión que transportaba arena presentó desperfectos mecánicos e impactó con otros vehículos.

Se conoce que en dicha colisión se vieron involucrados 7 vehículos y según Kendrick Luan conductor del camión que transportaba arena manifestó que este presentó desperfectos mecánicos impactando a varios vehículos que circulaban en la misma dirección.

“Me considero un conductor precavido cuando voy detrás del volante. No sé qué fue lo que pasó y ya no me agarraron los frenos. Comencé a pitar para que los demás se dieran cuenta, pero fue imposible, gracias a mi Dios nadie resultó lesionado. Si no estuviera en grandes problemas con las autoridades porque lo material se repone la vida no”, manifestó Luan al oficialista Canal 8.

Recuerde Leer: Accidentes de tránsito en Nicaragua dejan 13 personas fallecidas en la última semana

Asimismo, entre los involucrados está el chofer de un bus que traía abordo 35 personas, el que logró hacer todo lo posible para estacionarse a un lado de la carretera panamericana, después de ser colisionado.

De acuerdo con la información se sabe que el bus fue impactado por una rastra, esa rastra fue colisionada por un camión, y luego otros carros también fueron colisionados.

El conductor del bus resultó con una pequeña lesión en su brazo izquierdo, sin embargo, los 6 automotores y el camión que supuestamente provocó este percance quedaron con graves daños materiales; afortunadamente ningún ciudadano perdió la vida.

Accidentes de tránsito en Nicaragua

El pasado 11 de junio la sancionada policía sandinista informó a través de una conferencia de prensa que durante la semana del 4 al 10 de julio se registraron 795 accidentes de tránsito a nivel nacional de las cuales trece personas fallecieron y 26 resultaron lesionadas.

De acuerdo con la jefatura de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, en su información divulgada este lunes detalló que los fallecidos fueron 7 conductores, 4 peatones y 2 pasajeros.

Recuerde Leer: Accidente entre ambulancia y camión deja un muerto

De igual manera la sancionada institución explicó que del total de accidentes con víctimas mortales, 5 fueron por estado de embriaguez, 3 por exceso de velocidad y 5 por otras causas.