El taxista herido por impacto de bala dice que teme volver a trabajar en las calles porque este podría ser el nuevo modo de operar de la delincuencia

El conductor de un taxi identificado como Víctor Manuel Rodríguez García, de 41 años, resultó herido de bala en su pie la noche de este lunes cuando intentó oponerse al robo de motociclistas en carretera norte de Managua porque “querían robarme” confirmó al medio oficialista Canal 8. La delincuencia en Nicaragua va en aumento.

El taxista narró que se encontraba de turno cuando un motorizado le cerró el paso en las cercanías de Waspan Sur de Managua cuando fue interceptado. “Un motorizado me puso la moto adelante, haciendo ‘el mate’ (fingiendo) como queriendo que lo golpeara. Él me dijo ‘ideay qué te pasa a vos hijo de p… me vas a golpear’. Le dije que me diera pasada, que yo andaba trabajando, pues vino él y comenzamos a discutir”, recordó el conductor.

Según la versión de este, trató de enfrentarse al sujeto, pero no andaba solo. “En lo que estamos discutiendo él vino y volteó a ver hacia el lado de abajo, y cuando yo me volteo, salen dos tipos solo a pegarme el balazo. Me dieron como cuatro detonaciones, me dieron en el pie. Y el pasajero se tira, abre la puerta y se va, sale corriendo. Entonces viene el motorizado, lo sigue y le pegó un disparo en la espalda”, resaltó.

El taxista fue herido en un pie, mientras que su pasajero recibió el impacto en la espalda baja, ambos fueron trasladados a centros hospitalarios de Managua y según testigos el estado del pasajero era reservado.

“Con el alboroto de la gente se montó a la moto y se fueron con rumbo desconocido. El otro salió corriendo, agarró la otra moto y se fue”, dijo el conductor quien ha manifestado temor de volver a las calles porque prevé que sea una nueva manera de operar por la delincuencia.

Rodríguez García describió a sus atacantes y dijo que andaban sudadera, con capucha, tapabocas, pero no los pudo reconocer.

Señala que uno era de estatura flaca, alto y otro era flaco, pero un poquito más bajo. “Andaba en zapatos deportivos, pantalón azul, con camisa negra con letra y el otro igual con pantalón como desteñido azulón”, dijo.

La Policía Nacional investiga el suceso para dar con el paradero de los responsables.