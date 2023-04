Encuentran cadáver semienterrado de joven madre que había desaparecido en Chontales

La joven desapareció el viernes y su cuerpo estaba semienterrado en un predio montoso en una comunidad de San Pedro de Lóvago. Hay una pareja detenida por sospechas

La desaparición de la joven Tatiana Ninoska Jirón duró solamente un día, pues sus familiares y vecinos se dieron a la tarea de buscarla con persistencia hasta que, en la noche de este sábado, 1 de abril, encontraron su cadáver semienterrado en un predio montoso.

La joven, de apenas 21 años, había salido el viernes 31 de marzo, en horas de la noche, pero no regresó, por lo que su familia y amigos estaban alerta y reportaron su desaparición, pero no se quedaron de brazos cruzados, sino que empezaron una búsqueda incesante, pues la muchacha era madre de dos niños.

En horas de la noche del sábado, mientras seguían su búsqueda, el cuñado de la joven vio algo en un predio montoso en el barrio Loma Linda, en San Pedro de Lóvago, Chontales.

Lea más: Padre e hijo acusados de matar a un hombre por robar dos celulares en Managua

El oficialista canal TN8 citó a un poblador que participó en la búsqueda, quien dijo: “Nosotros sospechamos que quizás le había pasado algo a ella, entonces nos veníamos acá, como a unas 300 varas. Miramos ahí algo, el cuñado de ella me dijo aquí está algo, fue donde miramos y descubrimos. Me imagino que quien la mató fue su ex pareja sentimental, esa fue la última persona que estuvo con ella…Ella estaba semienterrada, nosotros solo pudimos ver los pies, los dedos, no seguimos porque nos llamaron las autoridades a que no siguiéramos”.

Dos detenidos

Por su parte, la también oficialista Radio La Primerísima informó que ya hay detenidos por este crimen que deja en la orfandad a una niña de 5 años y a un varoncito de 2.

Este medio señala que agentes de la policía en Chontales capturaron a un hombre de nombre Jarol Sánchez y a su pareja, Jessenia Amador Chavarría, debido a que son los principales sospechosos del asesinato de Tatiana Jirón.

Ese mismo medio de comunicación apunta que conocieron de manera extraoficial que el móvil, el cual en realidad no ha sido determinado por las investigaciones, podría ser un triángulo amoroso, pues al parecer la víctima sostenía una relación con Jarol Sánchez, quien estaba casado.

Se espera que en las próximas horas la policía presente la información completa del caso y dé a conocer el informe del forense.