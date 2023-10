Ejecutan en la vía pública a un hombre en Somotillo, Chinandega

Trágica fue la mañana de este viernes para la familia de Bayardo José Meneses Martínez, de 38 años, quien fue asesinado en plena vía pública por dos pistoleros que viajaban a bordo de una moto.

El hecho tiene consternados a los pobladores de Somotillo, en Chinandega, pues el crimen fue prácticamente una ejecución en plena vía pública, en el barrio Las Colinas, muy cerca del mercado municipal, y la Policía aún no se pronuncia al respecto.

Según lo que se conoce hasta el momento, Meneses Martínez salió de su casa de habitación en su camioneta Toyota Fortuner, placa CH 36817. El hombre se iba desplazando con normalidad en la calle de Somotillo, pero fue alcanzado por dos hombres que viajaban en una motocicleta cuya placa se desconoce.

Al parecer, Meneses Martínez no sospechó nada, por lo que no pudo evitar el ataque, además, es probable que no tuvo tiempo de reaccionar, pues al parecer tanto conductor como pasajero del vehículo liviano desenfundaron sus armas de fuego y le dispararon del lado de la ventanilla por la que iba él.

Se fue a un cauce

Bayardo José Meneses Martínez era propietario de un taller mecánico y al estar herido no tuvo fuerzas para controlar la camioneta y fue directo a precipitarse a un cauce de aproximadamente un metro y medio de profundidad.

Al ver lo sucedido, personas que estaban en el sector se movilizaron al fondo del cauce para auxiliarlo, pero estaba en pésimas condiciones, pues una de las balas se alojó en su cabeza. Sin embargo, en un intento por salvarle la vida lo trasladaron al hospital Raymundo García, de Somotillo.

Meneses Martínez aún iba con vida y fue recibido por el personal médico del centro asistencial referido, sin embargo, lo declararon sin signos vitales.

En redes sociales, muchas personas han lamentado el crimen perpetrado contra el hombre que también vendía repuestos de motocicletas y que según algunas versiones estaba a escasos 100 metros de su vivienda.