09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 1:52 a.m. 1:52 a.m.

HONDURAS: SUPUESTO COYOTE LE ROBA 8,500 DÓLARES A COLOMBIANO

El colombiano Pablo Andrés Escobar Echeverría (27) llegó a Honduras luego de contactar por Facebook a un traficante de personas, quien le aseguró que lo llevaría a Estados Unidos. Eso les dijo ayer el sudamericano a las autoridades de la Policía Nacional en Santa Bárbara, adonde llegó para denunciar el robo y secuestro de que fue víctima cuando esperaba seguir su viaje al país del norte. Escobar relató que le pagó 5,000 dólares a un coyote que lo llevaría a Estados Unidos, por lo que la semana pasada viajó de Medellín, Colombia, a San Pedro Sula y de allí lo trasladaron al municipio de Colinas, Santa Bárbara. El pasado jueves, cuando supuestamente saldrían para Estados Unidos, el coyote lo dejó en la calle. A dujo que debía recoger unos papeles, pero nunca volvió. En su lugar llegaron cuatro hombres en un vehículo, se presentaron como policías, le cubrieron el rostro y se lo llevaron con rumbo desconocido. “Me golpearon, me quitaron la maleta y me robaron 3,500 dólares. Me tuvieron tres días encerrado en una casa hasta que por mis súplicas me dejaron libre. Unas personas me trajeron a la Policía y ahora lo único que quiero es regresar a mi país”, expresó el extranjero, quien se quejaba del dolor por los golpes que le propinaron.