MADRE DE SUPUESTA VIOLADA PRESENTA DICTAMEN DE MEDICINA LEGAL

11:12 a.m.

estigación.

“Este dictamen prácticamente fue arrebatado por la madre de la joven a las autoridades de medicina legal porque no querían darle ni una copia, en el se determina que la joven esta apunto de un suicidio producto a la violación”. Dijo Lorna Norori del Movimiento Contra el Abuso Sexual. La Mamà de la Victima explicò a 100%Noticias que ella llevò a su hija hasta un ciber para buscar en el internet fotos de su supuesto agresor y que después de buscar y buscar su hija señalò una foto donde aparecía el comisionado Darwin Rosales. Para el CINIDH y la Red de Mujeres contra la violencia la policía debió separse de la investigación y dijeron que nunca debió utilizar a las ex compañeras de celda de la joven para testificar. Tras concluir que no hubo abuso sexual la Policía Nacional, ordeno el cierre administrativo del caso este lunes. Fuente: 100% Noticias

Con un supuesto dictamen forense, donde se determina que hubo un abuso sexual contra la joven que supuestamente fue violada por el Jefe Policial del distrito cuatro, los organismos de Derechos Humanos como el CENIDH y la Red de Mujeres Contra la violencia, pretenden desacreditar lo dicho por la Policía Nacional en el caso y obligar al Ministerio Pùblico a realizar una ampliación en la inv