07, Abril, 2015 07, Abril, 2015 5:16 a.m. 5:16 a.m.

MUJER MATA A SU SOBRINO POLITICO POR INTENTO DE VIOLACION

“Me andaba acosando, diciéndome palabras obscenas, fui a la Policía y lo denuncié, pasaron las tres citas y (luego) me dijeron que no había ningún fundamento para detenerlo. Desde el día que él intentó violarme, yo había tomado la decisión de quitarle la vida a balazos”, dijo firmemente Carmen Vanessa Zamora Rivas, de 20 años. Zamora confesó haber privado de la vida a su sobrino político, Manuel Limas Amador, de 20 años, porque según ella la víctima la acosaba y en una ocasión intentó violarla. Aunque interpuso denuncia ante la Policía no hubo un proceso legal. Ayer, la joven decidió entregarse a la Policía por medio del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y enfrentar la justicia, pero reiteró no estar arrepentida y agregó que compró el arma para protegerse. En una hamaca El hecho de sangre se dio en la comunidad San Francisco, Nueva Holanda, en la vivienda de María Eusebia Jirón, tía del ahora occiso. Limas estaba en una hamaca hasta donde llegó la joven con el arma calibre 22. “¡Vos H… p! ¿Por qué hablaste tantas cosas de mí?, por tu culpa he sufrido bastante y ahora me las vas a pagar”, le dijo Zamora a Limas y luego detonó cuatro balazos. Manuel Limas se levantó de la hamaca y se refugió en un cuarto, donde quedó tendido. La mujer sostiene que desde hace un año había decidido “arreglar este problema” con sus propias manos. “La Policía me desamparó, no estoy arrepentida por lo que hice, él tiene su merecido”, agregó Zamora. “Le dije a mi marido que este tipo me andaba acosando y le llamó la atención en una ocasión, pero él (Limas) lo negó”, agregó la joven. El comisionado Arnulfo Rocha, jefe policial del municipio de Nueva Guinea, dijo que la joven será puesta a la orden de la Fiscalía para enfrentar la justicia, aunque reconoció que por haberse entregado voluntariamente será un atenuante a su favor. Por su parte, Mirna Petrona Guzmán, tía del hombre asesinado, admitió que la familia sabía de la amenaza de Zamora en contra de Limas. “No denunciamos (el hecho) porque ella es mi cuñada y no creíamos que iba a tener ese valor”, señaló Guzmán. END