29, Abril, 2015 29, Abril, 2015 2:09 a.m. 2:09 a.m.

INCENDIO CONSUME IMPRENTA EN EL SECTOR DE COLONIAL LOS ROBLES

Miembros de la Dirección General de Bomberos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos lograron controlar un voraz incendio que la noche de este martes 28 de abril consumió gran parte de una imprenta ubicada en Colonial Los Robles, propiedad de Iván Francisco García Ramos, en las cercanías donde funcionaba el Bar Chaman. Ramos, de 28 años de edad, dueño de Pulp Print, afirmó que ningún momento se dejó ninguno de los equipos encendidos o en funcionamiento, por lo que no se explica cómo su imprenta tomó fuego hasta consumir más del 90 por ciento de su propiedad, incluyendo una motocicleta que se encontraba en el interior del inmueble. Aún se desconocen las causas del siniestro, sin embargo en horas de la noche los bomberos trabajaban en sofocar las llamas y evitar que este se propagara hacia otras viviendas cercanas a la bodega. “Todavía las causas las desconocemos, somos una institución seria y no podemos emitir ningún tipo de dictamen, no podemos decir cuál es el motivo pero estamos trabajando y ya por suerte ha sido sofocado, estamos sólo en las labores de escombreo, el incendio está controlado para que la ciudadanía esté tranquila y sepan que todo marcha bien”, expresó el Capitán Gabriel Fuentes, del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Fuentes añadió que junto a otras instituciones se someterá a investigación para determinar cuáles fueron las causas del siniestro, aunque preliminarmente informaban que el material combustible (papel y químicos) ocasionaron que las llamas se propagaran de una manera bastante rápida y que se combustionara en un 99% cada una de las cosas materiales. “Por suerte no se propagó, todo lo tenemos controlado y seguimos trabajando en labores de escombro siguiendo algunos pequeños focos que hay a lo interno y vamos a seguir informando en su momento”, detalló. 19 Digital