22, Julio, 2015 22, Julio, 2015 2:28 a.m. 2:28 a.m.

MADRE NICARAGÜENSE Y SU BEBÉ FALLECEN EN INCENDIO EN COSTA RICA

Una mujer nicaragüense de 34 años y su hijo de 2 años y 8 meses, fallecieron calcinados la mañana de ayer en medio de un incendio que destruyó una casa y dañó tres apartamentos en Tuetal de Alajuela, centro de Costa Rica. El Cuerpo de Bomberos reportó que la alerta de emergencia ingresó a las 6:37 a.m. y fue a las 6:57 a.m. cuando las llamas fueron controladas; pero al revisar la escena se encontraron con los cuerpos de Marbelí Ortiz Bermúdez, de 34 años, y su hijo de casi 3 años, Jorge Arturo Alvarado Ortiz. Aún se desconocen las causas que habrían provocado el incendio en la casa de madera donde vivían las víctimas, cuyas llamas se extendieron a tres apartamentos más ubicados en la parte trasera de la estructura calcinada. La sección de ingeniería del Cuerpo de Bomberos realiza las pesquisas pertinentes. Las víctimas no lograron salir de la estructura de 100 metros incendiada, debido a que el portón principal estaba con doble llave, según vecinos que trataron de salvar la vida de la mujer y su niño. Declaraciones de testigos dadas a la televisión local, indican que el niño intentó escapar de las llamas pero al hacerlo, su cabeza quedó trabada entre las rejas del portón y solo logró sacar una parte del cuerpo. Los intentos por rescatarlo terminaron cuando una lengua de fuego alcanzó el portón, los vidrios de la estructura se incendiaron y los cables eléctricos hicieron cortocircuito. La Cruz Roja estabilizó a 12 personas afectadas por las llamas y el humo, dos de ellas con quemaduras en primer grado en el cuerpo y manos. Más personas podrían haber fallecido, si no es por la asistencia inmediata de vecinos que ayudaron a escapar del inmueble. Hoy, Costa Rica