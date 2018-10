10, Octubre, 2015 10, Octubre, 2015 11:12 a.m. 11:12 a.m.

PISTOLEROS ROBAN C$33,600 EN JINOTEGA

1 DE 2 2 DE 2

Cinco elementos armados con AK y revólveres asaltaron a los pasajeros de un autobús de transporte colectivo que cubre la ruta Jinotega-El Cuá, despojándolos de todas sus pertenencias, incluyendo C$33,600 en efectivo. Dos de los delincuentes viajaban dentro de la unidad de transporte como pasajeros y encañonaron al conductor del bus cuando se detuvo en el camino, a causa de un trozo de madera que otros tres asaltantes habían puesto en el camino. La Policía de Jinotega informó que a las 3:30 a.m. en el sector conocido como el empalme San Miguel, de la comarca Santa Teresa, los cinco asaltantes cometieron el delito. Santos Antonio Hernández, de 29 años, uno de los afectados, dijo que al llegar al empalme San Miguel estaba un trozo de madera sobre la carretera, por lo que el bus tuvo que detenerse. El asalto En ese momento aparecieron tres hombres armados, uno con un AK sin culata y los otros dos con revólveres. En el mismo momento, los dos asaltantes que iban como pasajeros sacaron sus pistolas y encañonaron al chofer, ordenándole apagar el bus y bajarse de la unidad. El que portaba el AK encañonaba al conductor del bus, mientras los otros se dedicaron a despojar a los pasajeros de todas sus pertenencias: dinero en efectivo, relojes y teléfonos celulares. Forcejeo Al parecer uno de los pasajeros se opuso a que lo despojaran de su dinero, por lo que los delincuentes lo golpearon, pero se desconoce el nombre, pues el afectado no quiso interponer una denuncia para evitar represalias. Después de despojar a los 45 pasajeros de sus pertenencias, incluidos C$33,600 en efectivo, los delincuentes se fugaron. La Policía, por su parte, aseguró que tres sujetos del grupo delincuencial ya han sido identificados, aunque no han sido capturados. El jefe del grupo es apodado “Juan Chamuscado”, y los otros dos serían Celedonio Rivera e Hipólito Ramírez. La Policía continúa rastreando la ubicación de los asaltantes. END