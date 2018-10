12, Octubre, 2015 12, Octubre, 2015 2:59 a.m. 2:59 a.m.

PADRE ASESINA A NOVIO DE SU HIJA AL ENCONTRARLOS TENIENDO RELACIONES SEXUALES

None

Autoridades de Honduras informaron hoy de que investigan un incidente en el que un hombre supuestamente asesinó a puñaladas al novio de una hija suya tras encontrar a la pareja teniendo sexo en su casa. La persona fallecida fue identificada como Gary Mejía, de 24 años, quien al parecer era novio de la hija del presunto homicida, que no ha sido detenido, ni identificado por las autoridades, de acuerdo a un informe policial. Según la Policía, el hecho se habría producido el sábado en una barriada de Tegucigalpa, cuando el papa de la joven llegó a su casa y halló en la misma a Mejía teniendo relaciones sexuales con su hija, que solo fue identificada como Gisell, de 19 años, lo que habría provocado una discusión entre ambos. El padre de la joven habría apuñalado a Mejía, quien fue trasladado con vida a un hospital estatal de Tegucigalpa, donde minutos después murió debido a las heridas, según el escueto informe. "Nos llamaron por teléfono para pedirnos que no pusiéramos la denuncia en la Policía, mi hijo nunca se pudo matar solo, estaba con su novia en la casa y cuando el papá de ella los encontró en la cama lo mató, no tenía por qué asesinarlo si ellos se amaban", dijo la madre de Mejía, que no fue identificada, reportaron medios locales. Familiares y amigos de la víctima condenaron el hecho y pidieron castigo para el autor del crimen. EFE