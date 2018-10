FUERTE QUIEBRE DE DROGA EN EL PACÍFICO DE NICARAGUA

Recapturaron a uno

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua incautó la noche del lunes 578 tacos de cocaína, equivalentes a más de 680 kilos, que eran transportados por cuatros hombres extranjeros en una lancha rápida en el sector del Estero Padre Ramos, en Chinandega, con dirección de Sur a Norte. El jefe del Distrito de Puerto Corinto, capitán de navío Gerardo Fornos, señaló que en el operativo participaron cinco lanchas de la Fuerza Naval que dieron persecución a la nave sospechosa, cuyos tripulantes no pusieron resistencia ni intentaron tirar la droga en alta mar. El punto exacto de la detención de la nave, denominada “Jessica”, fue a 27 millas náuticas al suroeste del Estero Padre Ramos, jurisdicción de Jiquilillo, departamento de Chinandega. Aparte de los tacos de cocaína, dispuestos en 14 sacos y medio, en la lancha también iban 13 recipientes para almacenar gasolina, aunque solo uno de ellos llevaba diez galones.Según el jefe militar, los sujetos que se movilizaban en la lancha eran Winston Fernando Cabal Bandas, Winston Alirio Nero Fran y Javier Enrique Hernández Rosado, originarios de Ecuador, y John Eufrasio Becerra, de Colombia. Fornos precisó que es la segunda vez que capturan a Hernández Rosado, quien esta vez iba sin documentos, pero ya había sido capturado semanas atrás en un operativo en el que detuvieron una lancha con seis tripulantes extranjeros, pero como en esa ocasión no llevaban ningún cargamento ilegal, solo los pusieron a la disposición de Migración.La fuente militar resaltó que con la labor del Ejército de Nicaragua en contra del narcotráfico , el país es “el muro de contención para impedir que los narcotraficantes penetren a nuestro suelo”. “Sabemos que son una organización con dinero (porque) la lancha portaba un localizador GPS, pero la labor de las patrullas y las líneas de vigilancia a lo largo del litoral fueron efectivas”, destacó Fornos. El capitán de navío también apuntó que “la lucha es desviar, impedir y capturar al narcotráfico para que no penetre a nuestro territorio, que no dañe la salud de la ciudadanía y evitar que crucen nuestras aguas, ya sea en el Caribe, como en el Pacífico”. Agregó que en otros operativos en esta región también han decomisado dos fusiles AK 47 y un rifle R -15, 4 tacos de anfetaminas y 88 kilos de marihuana. END