TODAVÍA NO ENCUENTRAN AL AUTOR DEL ASESINATO DE LA JOVEN LEONESA

6:47 a.m.

o del asesino o asesina de la joven Jessica Betanco Olivas, de 19 años, quien supuestamente habría sido violada y luego estrangulada con una camiseta en una huerta, ubicada a quinientos metros al noroeste del reparto William Fonseca, en León.

Según el comisionado Miguel Carmona, jefe de Auxilio Judicial de la Policía de León, han interrogado al menos a cuarenta personas que tenían vínculos de amistad con la joven. “Estamos en un proceso de investigación con nuestro equipo técnico, la Policía Nacional ha destinado al Departamento de Homicidios para dar con la persona que cometió este delito”, expresó Carmona. Su progenitora Geovanny del Socorro Díaz, de 42 años, reveló que días antes de que asesinaran a su hija le habían robado el teléfono y que la Policía tiene conocimiento de la persona que cometió el hurto. “Pido justicia por la muerte de mi hija, lo que a ella le hicieron es injusto, me duele lo que le ha pasado, el niño de 2 años pregunta por ella”, dijo Díaz. Las autoridades de la Policía de León y del Instituto de Medicina Legal (IML) confirmaron que la joven fue encontrada sin vida el pasado viernes 30 de octubre a eso de las 9:00 a.m. y que hasta el momento continúan con las investigaciones para dar con el paradero del homicida. El cuerpo de la joven fue encontrado por un adolescente de 13 años mientras pastoreaba unas vacas, de inmediato le informó a sus padres y posteriormente llamaron a la Policía. A las 9:30 a.m. del domingo los familiares y amigos de Jessica Betanco, quien habitaba en la quinta calle del Anexo de Villa Soberana, le dieron el último adiós y su cuerpo fue enterrado en el Cementerio de San Felipe. 4 días estuvo desaparecida la joven Jessica Betanco Olivas, de 19 años, según sus familiares, quienes dijeron que el último día que la vieron fue cuando la mandaron a pagar el recibo de energía eléctrica.

Las autoridades de la Policía de León continúan con las investigaciones para dar con el paraderEDDY LÓPEZ