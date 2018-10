08, Noviembre, 2015 08, Noviembre, 2015 2:57 a.m. 2:57 a.m.

ARGENTINA Y CHILE PONEN ALERTA ESQUEMAS DE SEGURIDAD POR POSIBLE VIAJE DE 'EL CHAPO'

Las fuerzas de seguridad de Argentina están en "máxima alerta" debido a la posibilidad de que el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán haya viajado al país suramericano. Asimismo, las autoridades de Chile indicaron que, aunque no hay registro ni "información oficial" sobre la presencia del narcotraficante, están tomando medidas de cara a la posibilidad. Sergio Berni, secretario de Seguridad argentino, confirmó a los medios locales que la Agencia Federal de Inteligencia analiza la información de inteligencia sobre el paradero de 'El Chapo'. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) difundió un comunicado en que especifica que "el ciudadano mexicano Joaquín Guzmán, al día de hoy no registra bajo ese nombre, ingreso al país por ningún paso fronterizo habilitado y controlado por la PDI". El ministro de Interior de Chile, Jorge Burgos, sostuvo que "apenas salió la noticia hablé con el director subrogante de la PDI, y lo que puedo decir frente a toda la preocupación que hay es que no hay ninguna información oficial. La PDI tuvo la misma información de prensa, se comunicó con la sección de gendarmería argentina donde habría salido esta noticia, se ratificó esa noticia". "Más allá de eso, lo cierto, lo concreto, es que a través de Interpol, de la cual PDI es miembro, la situación de este delincuente está con orden de captura, lo que ellos llaman alerta roja. En consecuencia si llega a ser cierto aquello y si este hombre intenta ingresar al territorio nacional la decisión que hay que acometer de inmediato es capturarlo", agregó. Respecto de un reforzamiento de la seguridad, el ministro Burgos enfatizó que "la PDI ha tomado las medidas". Hasta el momento, las autoridades mexicanas no tienen comentarios al respecto.