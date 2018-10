RUGE EL MOMOTOMBO

7:06 a.m.

Una nueva explosión de cenizas y gases de 25 metros sobre el cráter que se escuchó a varios kilómetros de distancia registró el volcán Momotombo a eso de las 11:47 a.m. de este juevesel cual permanece muy activo desde hace dos días luego de una extensa pausa de 110 años . Rosario Murillo, coordinadora de Comunicación del Gobierno, dijo que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) había advertido de un nuevo incremento en las presiones del volcán y que preveían que se diese un fenómeno de mayor intensidad, señaló. Según Murillo, este proceso eruptivo esta dentro de los parámetros normales, pero mantienen todas las medidas de alerta para la población de Puerto Momotombo. Pero la ventaja es que la lava se proyecta hacia el norte donde hay pocos habitantes. La vocera gubernamental expresó que las brigadas médicas no han encontrado afectaciones directas en la población como consecuencia de la expulsión de gases y cenizas e indicó que no hay necesidad de incrementar el nivel de alerta, aunque la actividad puede durar varios días, reiteró Murillo.