23, Abril, 2016 23, Abril, 2016 8:38 a.m. 8:38 a.m.

PRISIÓN PREVENTIVA A SUJETO ACUSADO DE VIOLAR A DOS NIÑAS

Un juez de Managua dictó prisión preventiva contra un nicaragüense acusado de violar a dos niñas, que eran sus sobrinas políticas, informó hoy una fuente judicial. El titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir Ramos, admitió este viernes la acusación por abuso sexual y amenazas contra el ciudadano, de 61 años, de quien no se reveló su identidad para proteger a las menores de edad, dijo hoy a Acan-Efe un portavoz judicial. Según la acusación del Ministerio Público, hace cinco años el hombre aprovechó su parentesco con las niñas, entonces de 8 y 10, entonces, para abusar de ellas en su vivienda, ubicada en una comunidad rural en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua. Una vez dentro de la casa, el hombre puso llave a la puerta y las amenazó con matarlas si gritaban, y procedió a violarlas a las dos, según la acusación. Los hechos, según la acusación de la Fiscalía, ocurrieron en marzo de 2011. El juez remitió el caso a un Juzgado de Distrito Penal de Audiencia y no a uno Especializado en Violencia, porque cuando ocurrieron los hechos no había entrado en vigor la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. END