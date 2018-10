AGREDEN A JOVEN EN COMPLICIDAD DE AGENTE POLICIAL

Lleno de rabia y con sed de venganza Ernesto Chamorro agredió al Joven Sebastián Amador en presencia de la policía nacional el pasado viernes 18 de marzo en un local de comidas rápidas en Managua. El agredido Sebastián Amador dijo a 100% Noticias que antes de llegar al establecimiento de comidas rápida ya había tenido un cruce de palabras más temprano con Ernesto Chamorro. Ambos se agredieron físicamente pero esta riña se terminó cuando ciudadanos desconocidos lograron separarlos. “Todo este problema inició por que Chamorro se cruzo imprudentemente y casi lo atropellan supuestamente ahí inició el conflicto ”, aseguró Sebastián Amador “Cuando nos estábamos golpeando en un momento el me tira al piso y mi primo lo quiere detener, le arrancó la camisa a mi primo y lo tiro al piso y seguimos hasta que pasaron unos tipos en una moto e iban pasando por casualidad y nos separaron. Pero bastaron unos minutos para que llegaran camionetas con sirenas y policías abordo hasta el establecimiento de comida rápida donde Ernesto Chamorro enfrentó nuevamente a Sebastián Amador. Según el agredido el agente policial permitió en todo momento que Chamorro lo agrediera e incluso lo tomó de las piernas y lo apresuraba. “Desde el momento que me toma las piernas y le dice a el que se apure y me patee es porque numero uno están de parte de él y numero dos es porque saben que estaban haciendo algo malo y le dice que se apure” , relató Amador A pesar de las pruebas del video el agredido no ha interpuesto denuncia pues no confía que se haga justicia, pues la misma policía protegió a su agresor, solo denunció públicamente por Confidencial y 100% la violencia que sufrió en complicidad de agentes policiales. 100% Noticias https://www.youtube.com/watch?v=5TEySj4TUgw