QUEMAN VIVA A JOVEN PAKISTANÍ POR VIOLAR TRADICIONES DE CASAMIENTO

Los resultados de una autopsia revelados el viernes indican que Zeenat(joven que fue quemada viva por casarse con un hombre) tenía rastros de humo en su tracto respiratorio, lo que indica que estaba viva cuando le prendieron fuego, reportó Geo News, afiliada de CNN. El desconsolado viudo de la joven pakistaní dice que sus propios familiares le garantizaron que nada le pasaría si los visitaba luego de que huyo con él.Pero cuando Zeenat Rafique llegó a la casa de su familia en Lahore el miércoles, su madre y su hermano la amarraron, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego, de acuerdo con la policía de Punjab. Su madre, Parveen Rafique, se entregó a las autoridades y no ha expresado remordimiento por sus acciones, dijo la policía. Ella está detenida bajo sospecha de asesinato mientras que su hermano, Ahmer Rafique, sigue prófugo. Luego de Zeenat fue sepultada el jueves, su viudo, Hassan Khan, de 19 años, dijo a que los dos se habían casado hace apenas 11 días.Khan dice que la familia de la joven ya había mostrado un comportamiento violento cuando se enteraron de su relación. "El día que ella huyó había sido abusada, había sangre en su nariz y en sus labios", dice. "Ella estaba en problemas y me pidió que me la llevara y que me casara con ella". Él declaró a la policía que ella temía por su vida luego de que huyó. Pero regresó a visitar a su familia porque creía que era posible una reconciliación, dijo una portavoz de la policía a CNN.