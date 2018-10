"FUE COMO UNA PESADILLA" DIJO MADRE DEL BEBE ROBADO EN EL HOSPITAL ALEMÁN

Marianela Flores y Azael Orozco finalmente tuvieron a su hijo en brazos la tarde de sábado tras vivir 40 días de zozobra por el rapto del pequeño del Hospital Alemán Nicaragüense. “Fue como una pesadilla” asegura Flores, sin embargo la desdicha acabó cuando la Policía Nacional capturó a una mujer habitante de Villa Libertad que tenía a un recién nacido en su vivienda, sin haber sido vista embarazada, según los vecinos. Flores aseguró no poder describir con palabras lo que sintió cuando confirmaron el vínculo sanguíneo con el menor. "No tengo palabras porque el corazón, es una emoción inmensa" alcanzó a decir. Los hechos El bebe fue raptado la mañana del 1 de junio tras horas de nacido. El suceso que conmovió al país resultaba inexplicable para los padres. En entrevista para 100% Noticias tras la desaparición del menor, Marianela Flores no se explicaba cómo un recién nacido salió de un centro hospitalario sin ser visto por los doctores o la mujer que lo sustrajo no fue requisada por la seguridad. El niño tiene neumonía y está en estado de desnutrición, pese a que el peso es el adecuado, dijo Marianela Flores Aproximándose las siete de la mañana, una supuesta doctora sustrajo el bebe de brazos de su madre para “aplicarle la vacuna”, la madre accedió hasta que minutos después se enteró que había sido víctima del robo de su hijo. Lee también: "Ya no aguanto", dice madre del bebe robado Minutos después la verdadera enfermera le pidió el bebe a Flores, pero ésta le indicó que una doctora se lo había llevado. Ahí empezó la tensión para el personal médico, las autoridades y la familia Orozco Flores. Tras días del robo, la policía enmudeció ante los medios de comunicación cuando se le preguntó sobre los avances de la investigación, obligando a Flores a denunciar ante el CENIDH la lentitud y hermetismo con que procedían. Según Flores las autoridades solo le informaban que estaban investigando, pero no le daban a conocer detalles del proceso. Azael Orozco, padre del bebe Niño en Honduras pudo ser el bebe robado El 2 de junio los medios Hondureños informan de un niño que fue abandonado en San Pedro Sula . Ante la noticias, Flores y su familia albergaban las esperanzas de que fuera el suyo. Hace una semana Flores informó que emprendería el viaje hacia el país vecino para verificar si ese bebe, era el que sustrajeron del hospital Alemán, hasta que el viernes 8 por la tarde le informaron que habían detenido a una mujer con un recién nacido por denuncia de sus vecinos, que nunca la vieron embarazada. Pese a que la Policía advirtió a Flores guardar la calma, ella no perdía las esperanzas. La tarde de sábado tras realizar la prueba de ADN, las autoridades confirmaron que el bebe era el hijo de Marianela Flores y Azael Orozco, que hasta ese entonces conocería a su hijo. Los raptores Tupac Murillo y Wanky Monge Altamirano. Pareja detenido por tener al bebe en una vivienda de Villa Libertad Wanki Tani Monge Altamirano (30 años) y a otras dos personas involucradas en el delito, entre ellas su hermana Julia Antonia Monge Altamirano y su conyugue Tupac Amaru Murillo Murillo fueron los detenidos por el robo del menor. Las autoridades no han pronunciado más detalles del caso, pero se espera que sean puesto a la orden de un judicial. Marianela Flores espera que caiga todo el peso de la ley, “es un delito que no tiene nombre porque es un indefenso, es un niño”, dijo, en clara referencia a los daños que sufrió su hijo, pues los médicos lo declararon en estado de desnutrición y anemia. Pistas Tras la desaparición del menor, la Policía Nacional realizó entrevistas al 80% del personal de salud de Hospital Alemán Nicaraguense, sin conseguir el éxito. Días posteriores se difundió un identikit o retrato hablado de la raptora y pese a que algunos ciudadanos denunciaron haber visto a alguien parecido, las autoridades no dieron con el paradero hasta que habitantes de Villa Libertad denunciaron a Monge. La pareja de Monge se presentó a Auxilio Judicial sin pruebas que demostraran que el bebe era de ellos. Otra involucrada Julia Monge, hermana de Wanky Monge En el caso también está implicada, Julia Monge, hermana de Wanky Monge, sospechosa del rapto del bebé en el Hospital Alemán Nicaragüense el pasado 1 de junio. Julia además, es enfermera del hospital antes mencionado y se encontraba desde hace un mes de subsidio por una supuesta operación que le realizaron.